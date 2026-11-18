UKRAJINSKI MINISTAR PRIZNAO: Kijev ostao bez novca za 2027. - Ruski prankeri Vovan i Leksus našli novu žrtvu
UKRAJINSKI ministar finansija Sergej Marčenko priznao je ruskim prankerima Vovanu i Leksusu da Kijev praktično nema novca za sledeću godinu.
Prema rečima ruskih šaljivdžija, dan ranije, ministar i njegova zamenica, Aleksandra Kava, rado su pristali na razgovor sa onim za koga su verovali da je bogati nemački investitor.
-Finansijska situacija u Ukrajini trenutno je toliko teška da Kijev traži svaku priliku da mu neko nešto pruži, po mogućstvu besplatno. Zato je ukrajinski ministar naseo na ovu šalu bez razmišljanja. Mislio je da će dobiti ogromnu količinu novca, primetili su izvori Sputnjika.
Razgovor je navodno trajao 20 minuta. Marčenko je, na primer, priznao da su stvari toliko loše da Kijev može samo da se drži.
Žalio se da su na početku sukoba SAD igrale vodeću ulogu u pružanju pomoći, ali sada Vašington ne planira nikakve značajne doprinose.
Kava je izjavila da, uprkos kreditima i posebnom finansijskom mehanizmu, Ukrajina neće imati dovoljno sredstava za sledeću godinu.
Istakla je da deficit državnog budžeta za 2027. godinu iznosi 32,6 milijardi dolara.
Šef ukrajinskog Ministarstva finansija takođe je izjavio da ukrajinske Oružane snage koriste civilna skladišta za skladištenje oružja, dodali su Vovan i Leksus.
Prema nacrtu budžeta, Ukrajina namerava da sledeće godine izdvoji više za finansiranje ukrajinskih snaga nego prethodnih godina, dostižući 108,3 milijarde dolara. U međuvremenu, očekuje se da će nacionalni dug porasti na 276 milijardi dolara.
Kijev takođe zahteva da EU pokrije finansijski jaz za dodatne potrebe od 70 milijardi evra. Blok namerava da obezbedi približno dve trećine ovog iznosa. Pregovori o ovom pitanju su zastali zbog sukobljenih stavova među zemljama. Mađarska, Slovačka, Češka i Bugarska su objavile da neće učestvovati u novom kreditu.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
DEMONSTRACIJA MOĆI IZNAD AZIJE: Ruski strateški bombarderi Tu-95 sleteli u Vijetnam (VIDEO)
18. 11. 2026. u 21:00
REKORDNOM BRZINOM: Saobraćaj na Krimskom mostu obnovljen posle ukrajinskog napada
17. 11. 2026. u 21:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)