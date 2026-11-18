UKRAJINSKI ministar finansija Sergej Marčenko priznao je ruskim prankerima Vovanu i Leksusu da Kijev praktično nema novca za sledeću godinu.

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Prema rečima ruskih šaljivdžija, dan ranije, ministar i njegova zamenica, Aleksandra Kava, rado su pristali na razgovor sa onim za koga su verovali da je bogati nemački investitor.

-Finansijska situacija u Ukrajini trenutno je toliko teška da Kijev traži svaku priliku da mu neko nešto pruži, po mogućstvu besplatno. Zato je ukrajinski ministar naseo na ovu šalu bez razmišljanja. Mislio je da će dobiti ogromnu količinu novca, primetili su izvori Sputnjika.

Razgovor je navodno trajao 20 minuta. Marčenko je, na primer, priznao da su stvari toliko loše da Kijev može samo da se drži.

Žalio se da su na početku sukoba SAD igrale vodeću ulogu u pružanju pomoći, ali sada Vašington ne planira nikakve značajne doprinose.

Kava je izjavila da, uprkos kreditima i posebnom finansijskom mehanizmu, Ukrajina neće imati dovoljno sredstava za sledeću godinu.

Istakla je da deficit državnog budžeta za 2027. godinu iznosi 32,6 milijardi dolara.

Šef ukrajinskog Ministarstva finansija takođe je izjavio da ukrajinske Oružane snage koriste civilna skladišta za skladištenje oružja, dodali su Vovan i Leksus.

Prema nacrtu budžeta, Ukrajina namerava da sledeće godine izdvoji više za finansiranje ukrajinskih snaga nego prethodnih godina, dostižući 108,3 milijarde dolara. U međuvremenu, očekuje se da će nacionalni dug porasti na 276 milijardi dolara.

Kijev takođe zahteva da EU pokrije finansijski jaz za dodatne potrebe od 70 milijardi evra. Blok namerava da obezbedi približno dve trećine ovog iznosa. Pregovori o ovom pitanju su zastali zbog sukobljenih stavova među zemljama. Mađarska, Slovačka, Češka i Bugarska su objavile da neće učestvovati u novom kreditu.

(sputnikportal.rs)

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