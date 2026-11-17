Zvanično: Partizan napustio jedan od najboljih igrača
Egzodus se nastavlja.
Tobijas Vagner više nije rukometaš Partizana, čime je nastavljen niz odlazaka iz beogradskog kluba koji prolazi kroz ozbiljnu finansijsku i organizacionu krizu.
Austrijski pivotmen sporazumno je raskinuo ugovor sa crno-belima i karijeru će nastaviti u drugoj sredini. U klub je stigao tokom leta, a Partizan je u zvaničnom saopštenju potvrdio njegov odlazak i zahvalio mu se na doprinosu.
„Tobias Vagner više nije rukometaš Partizana. Austrijanac je sporazumno raskinuo saradnju sa crno-belima i karijeru će nastaviti u drugom klubu. Tobi je bio jedan od najboljih strelaca tima i klub mu se ovom prilikom zahvaljuje na posvećenosti, zalaganju i velikom doprinosu na terenu. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice“, navedeno je u saopštenju.
Vagnerov odlazak samo je poslednji u nizu promena koje su zahvatile ekipu sastavljenu za nastup u Ligi šampiona. Nakon povlačenja rukovodstva, predsednika i ljudi koji su finansijski podržavali klub, Partizan je ostao bez sredstava neophodnih za funkcionisanje na planiranom nivou.
U takvim okolnostima otišao je i trener Raul Gonzalez, a za njim je klub napustio veliki broj rukometaša.
Vagner je pre dolaska u Beograd nastupao za Fivers Marareten, Balingen Vajlsteten, Tuluz, Bregenc, Erlangen i Limož. Rođen je u Beču, a u Partizanu se zadržao svega nekoliko meseci.
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