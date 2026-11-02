Rasulo kakvo srpski sport ne pamti, hitno se oglasio zlatni delfin i otkrio sve o bojkotu

Šest meseci nakon što je nezapamćen potres uzdrmao srpski vaterpolo, povratka na staro nema.

Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Jedan od ključnih igrača nacionalnog tima, Sava Ranđelović, potvrdio je u ekskluzivnom razgovoru za Sportal da jedanaestorica reprezentativaca ostaju dosledni svojoj odluci: niko od njih neće obući kapicu Srbije sve dok je Slobodan Soro na čelu Vaterpolo saveza Srbije (VSS).

Odluka koja je u maju ove godine šokirala sportsku javnost neposredno nakon što su "delfini" pokorili Evropu i odbranili olimpijski tron i dalje je na snazi, a zid između šampionske generacije i novog rukovodstva saveza dublji je nego ikada.

Podsećamo, totalni krah na relaciji igrači-Savez usledio je u maju kada je dotadašnji selektor Uroš Stevanović podneo neopozivu ostavku. Okidač su bile oštre izjave novopečenog predsednika VSS Slobodana Sora, koji je javno kritikovao Stevanovićev paralelni rad u klubu.

Ipak, kap koja je prelila čašu i ujedinila ekipu u bojkotu bila je Sorova izjava kojom je direktno omalovažio vanserijske uspehe tima. Predsednik VSS je tada izjavio da su olimpijsko zlato u Parizu i evropski tron u Beogradu bili „više trenutna inspiracija nego dokaz velikog kvaliteta“.

U znak solidarnosti sa selektorom i revoltirani ovakvim stavom, 11 reprezentativaca – predvođenih kapitenom Nikolom Jakšićem, Dušanom Mandićem i drugima – potpisalo je zajedničko saopštenje o napuštanju nacionalnog tima.

Pola godine kasnije, Ranđelović je istakao da se igrači nisu definitivno oprostili od nacionalnog dresa, već da ostaju pri stavu da neće igrati dok je aktuelna situacija nepromenjena, naglasivši da će u budućnosti ponovo biti na raspolaganju ukoliko budu potrebni.

- Pa znaš kako, niko od nas se nije povukao, niko nije rekao da se povlači. Rekli smo da ne želimo da igramo za reprezentaciju dok je ovakva situacija kakva jeste... Dok se to ne promeni, niko od nas se neće vraćati u tim - rekao je Sava Ranđelović za "Sportal.rs", ističući da ostaju na raspolaganju ukoliko se okolnosti i rukovodstvo promene.

Dok čekaju promene u Savezu, ovi šampioni beleže vrhunske rezultate u klupskom vaterpolu, predvodeći kragujevački Radnički (koji sa klupe vodi Uroš Stevanović) u Ligi šampiona. Iz tabora "delfina" poručuju da ljubav prema dresu nije upitna, ali je lopta sada u dvorištu VSS.

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