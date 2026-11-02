Nema kandidata za predsednika Fudbalskog saveza Srbije!

Zvanično je istekao rok za podnošenje kandidatura.

FOTO: M. Vukadinović

Niko ne želi na čelo Fudbalskog saveza Srbije! Verovali ili ne, sa Terazija su potvrdili da nema kandidata za funkciju predsednika, iako je izborna Skupština zakazana za 14. novembar.

Prethodna tri pokušaja održavanja sednice bila su neuspešna, pa se u ovom momentu ne nazire ko bi mogao da nasledi Dragana Džajića (80), koji je u fotelji od 14. marta 2023. godine.

"U okviru izbornog procesa u Fudbalskom savezu Srbije istekao je rok predviđen za podnošenje kandidatura za predsednika i članove Izvršnog odbora. Do isteka navedenog roka nije podneta nijedna kandidatura. Stručne službe FSS u komunikaciji su sa nadležnim službama UEFA i FIFA radi obezbeđivanja funkcionisanja Saveza u skladu sa važećom regulativom, do stvaranja uslova za sprovođenje izbornog procesa na svim nivoima za novi mandatni period", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Podsetimo, prethodnih dana je u javnosti provejavala informacija da bi Evropska fudbalska unija (UEFA) mogla da uskoči u pomoć i formira grupu ljudi koji bi privremeno mogli da preuzmu vođstvo FSS do naredne godine, kada bi se ponovo zakazali izbori.

Druga mogućnost je formiranje privremenog organa sastavljenog od domaćih kadrova. U tom slučaju Skupština bi se sastala, konstituisala privremeno telo, izabrala privremeno stručno rukovodstvo, a zatim bila raspuštena.

Treća opcija podrazumeva da aktuelno rukovodstvo nastavi da obavlja svoje dužnosti u statusu vršilaca dužnosti, bez održavanja predstojeće Skupštine. Takvo stanje trajalo bi do organizovanja novih izbora.

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