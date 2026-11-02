"NEK' SE JE*E" Mani Mojkano neće uložiti žalbu zbog spornog prekida, ali ima poruku za sudiju

Renato "Mani" Mojkano neće uložiti zvaničnu žalbu zbog kontroverznog poraza od Toma Nolana na UFC Halloween priredbi u Las Vegasu, ali nije krio bes prema sudiji Danu Miraljoti.

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Brazilski borac, osmi na rang-listi lake kategorije, poražen je tehničkim nokautom u trećoj rundi glavne borbe večeri. Najviše polemike izazvao je potez Miraljote u drugoj rundi, kada je prekinuo akciju i podigao borce na noge, iako je Mojkano imao Nolana u zahvatu oko tela, kontrolisao mu leđa i zadavao kratke udarce.

Australijanac je odmah iskoristio prekid, snažno pogodio Mojkana kolenom i umalo završio borbu pre kraja runde. U trećoj je nastavio sa napadima, oborio rivala i udarcima u parteru primorao sudiju da prekine meč.

Mojkano je u razgovoru za MMA Fajting priznao da ga je odluka sudije iznervirala i poremetila mu koncentraciju. Istakao je da nije očekivao prekid, kao i da se ne seća da je prethodno dobio bilo kakvo upozorenje.

- To me je iznenadilo. Nikada ranije nisam video da sudija prekida borbu u takvoj poziciji. Izgubio sam koncentraciju, ali sada je gotovo - rekao je Brazilac.

Iako smatra da je odluka bila pogrešna, ne namerava da se žali Atletskoj komisiji Nevade niti da traži kaznu za Miraljotu ili njegovo izuzimanje sa budućih borbi.

- Želim mu da se je*e, njemu i svima koji su umešani. Ne zanima me - poručio je Mojkano.

Ipak, nije želeo da svu odgovornost za poraz prebaci na sudiju. Priznao je da je morao bolje da iskoristi priliku koju je imao u drugoj rundi i odao priznanje Nolanu za odbranu od njegovih pokušaja završnice.

Mojkano je izgubio tri od poslednja četiri meča, a jedinu pobedu u tom periodu ostvario je protiv Krisa Dankana. Tridesetsedmogodišnji borac ranije je najavio da namerava da odradi preostale obaveze iz ugovora sa UFC-om, a zatim ispita mogućnosti na slobodnom tržištu. Posle poraza od Nolana ostale su mu još dve borbe po važećem ugovoru.

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