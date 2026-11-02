Kakva slika: Sedmostruki i četvorostruki šampion u rukama drže najmlađeg prvaka sveta!

Fotografija koja na najbolji način simbolizuje smenu generacija u Formuli 1 obišla je svet nakon Velike nagrade Meksika. Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton i četvorostruki prvak Maks Ferštapena podigli su na podijumu Kimija Antonelija, koji je sa samo 20 godina ispisao istoriju i postao najmlađi šampion u istoriji najbržeg cirkusa na svetu.

Clasos.com.mx / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mladi Italijan je do prve titule u karijeri stigao na spektakularan način. Na trci za Veliku nagradu Meksika zauzeo je treće mesto, što mu je bilo dovoljno da matematički obezbedi nedostižnu prednost u generalnom plasmanu, i to četiri trke pre kraja šampionata.

Antoneli je trku započeo sa četvrte pozicije, a kroz cilj je prošao iza Ferštapena i Hamiltona. Holanđanin je slavio u Meksiko Sitiju, dok je vozač Ferarija završio kao drugoplasirani, sa svega 0,799 sekundi zaostatka. Antoneli je bio još nešto više od tri sekunde iza Hamiltona, ali mu je upravo taj plasman doneo najveću pobedu u dosadašnjoj karijeri.

Trka je bila izuzetno dramatična, obeležili su je incidenti, bezbednosna vozila i prekid nakon teškog udesa Valterija Botasa, zbog kojeg je na stazi istaknuta crvena zastava. Ipak, mladi vozač Mercedesa uspeo je da sačuva mirnoću i završi posao koji je čekao čitave sezone.

Sa 20 godina i 68 dana, Antoneli je oborio rekord Sebastijana Fetela, koji je do sada držao titulu najmlađeg svetskog prvaka. Nemac je prvu titulu osvojio sa 23 godine i 134 dana, pa je Italijan pomerio granicu za više od tri godine.

Posebnu težinu ima i fotografija sa podijuma. Hamilton, vlasnik sedam šampionskih kruna, i Ferštapen, koji iza sebe ima četiri titule, zajedno su podigli momka koji je tek započeo svoju vladavinu u Formuli 1.

Jedanaest šampionskih titula u rukama dvojice velikana, a između njih novi vladar najbržeg cirkusa. Slika koja bi mogla da ostane jedan od simbola nove ere Formule 1.

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