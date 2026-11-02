Internet zvezda nudi besplatnu borbu sa omraženim rivalom!

Kontroverzni internet strimer Sneako spreman je da besplatno uđe u bokserski ring protiv svog najnovijeg rivala, di-džeja Akademiksa, ukoliko organizator Adin Ros prihvati da uvrsti njihov meč na priredbu „Brend Risk Promošns“.

Netflix/Courtesy Everett Collection/Profimedia

Sneako, čije je pravo ime Nikolas Ken De Balintazi, godinama trenira boks i mai taj, ali do sada nije imao profesionalni nastup. Ranije je bio u sukobu sa više poznatih ličnosti, a jedan od najpoznatijih bio je onaj sa Endrjuom Tejtom, koji u jednom trenutku umalo da preraste u borbu.

Njegov najnoviji rival je di-džej Akademiks, sa kojim već nedeljama razmenjuje uvrede i prozivke na društvenim mrežama i tokom prenosa uživo. Iako postoji velika razlika u njihovoj telesnoj masi, Akademiks je pokazao spremnost da prihvati izazov.

Sneako je u razgovoru sa Fredom Bekom iz emisije „Fred tolks fajting“ otkrio da bi pristao na borbu u otvorenoj težinskoj kategoriji, kako nijedan od njih ne bi morao drastično da menja telesnu masu.

Međutim, otišao je i korak dalje, poručivši da mu novac ne bi bio potreban. Na pitanje da li bi se borio besplatno ukoliko Adin Ros ponudi organizaciju meča, Sneako je odgovorio potvrdno. Kada je Bek primetio da bi Akademiks verovatno zahtevao veliki honorar, strimer je ponovio da se on odriče zarade kako bi se duel realizovao.

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