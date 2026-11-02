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POBEDA U KOSTOLCU: Dobre partije rukometaša kraljevačkog Metalca u Super B ligi

Goran Ćirović

02. 11. 2026. u 10:25

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Rukometaši kraljevačkog Metalca nastavili su seriju dobrih partija i rezultata pošto su, u 9. kolu Super B lige, na gostovanju savladali domaći Rudar iz Kostolca rezultatom 34:28 (15:17).

ПОБЕДА У КОСТОЛЦУ: Добре партије рукометаша краљевачког Металца у Супер Б лиги

ZK SBRL (arhiva)

Najefikasniji u redovima Metalca bili su Mihailo Ostojić i Milan Matović sa po sedam golova. Sedmim prvenstvenim trijumfom, Kraljevčani su zadržali treće mesto na tabeli, sa dva boda manje od vodećih Kikinde i beogradskog Obilića, a u narednom kolu očekuje ih novo gostovanje, ovoga puta imenjaku iz Valjeva.

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