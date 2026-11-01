RUSI PONOVO POD SVOJOM ZASTAVOM! Prvi put od početka rata u Ukrajini na jednom olimpijskom događaju

Oko 2.700 sportista uzrasta od 14 do 17 godina učestvovaće na Olimpijskim igrama mladih, koje će trajati do 13. novembra u Dakaru, obližnjem gradu Diamnijadiju i letovalištu Sali.

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Posebnu pažnju privlači delegacija Rusije, koju čini 13 sportista, a koja se prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine takmiči pod nacionalnom zastavom na jednom olimpijskom događaju. Rusiji je prethodno bilo uvedeno ograničenje učešća u olimpijskom sportu zbog rata u Ukrajini.

Istorijski značaj ima i nastup prve izbegličke ekipe na Olimpijskim igrama mladih. Tim će činiti šest sportista koji žive u Keniji i Ugandi, a takmičiće se u atletici, džudou i tekvondou.

Učesnici će se nadmetati za medalje u ukupno 153 discipline u okviru 25 sportova, što ovaj događaj čini jednim od značajnih okupljanja mladih sportskih talenata iz celog sveta.

Prve letnje Olimpijske igre mladih održane su 2010. godine u Singapuru. Dakar je prvobitno trebalo da bude domaćin takmičenja 2022. godine, ali je održavanje odloženo zbog pandemije koronavirusa.

Ovogodišnje izdanje predstavlja važan korak za afrički sport, budući da je Senegal domaćin jednog od najvećih međunarodnih olimpijskih događaja namenjenih mladim sportistima.

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