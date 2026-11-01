Istorija ispisana: Golden Stejt prvi put šampion
Istorija ispisana.
Košarkašice Golden Stejta osvojile su prvi put žensku NBA ligu, pošto su danas na svom terenu savladale Atlantu rezultatom 68:63 u sedmom meču finala plej-ofa i tako sa 4:3 u pobedama trijumfovale u seriji.
Najefikasnija u ekipi Golden Stejta bila je Gabi Vilijams sa 30 poena. Tifani Hejs je postigla 11 poena, a Veronika Barton je zabeležila 10 poena i 10 skokova.
U redovima Atlante istakla se Džordin Kanada sa 18 poena, dok je Ališa Grej ubacila 16.
Košarkašice Golden Stejta su u svom prvom finalu došle do titule u WNBA ligi, dok
Atlanta je još uvek bez trofeja posle četvrtog poraza u finalima.
Minesota, Hjuston i Sjetl su najtrofeniji u ženskoj NBA ligi sa po četiri pehara.
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