DELEGACIJA Saveta Federacije na čelu sa predsednicom Komore Valentinom Matvijenko boraviće u zvaničnoj poseti Kini i održaće sastanke sa rukovodstvom Narodne Republike Kine, saopštila je pres-služba gornjeg doma ruskog parlamenta.

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U Pekingu, sastanci Matvijenka sa predsedavajućim Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa Narodne Republike Kine Džao Leđi i predsedavajućim Narodnog političkog konsultativnog saveta Narodnog političkog konsultativnog saveta Narodne Republike Kine Vang Huning, saopštila je pres služba.

U utorak u Sijanu, predsednik Saveta sastaće se sa rukovodstvom provincije Shaanki i posetiće pedagoški univerzitet, gde će komunicirati sa studentima i nastavnicima, dodat je Savetu.

Događaj u Sijanu je tempiran da se poklopi sa unakrsnim godinama rusko-kineske saradnje u oblasti obrazovanja 2026-2027, saopštila je pres-služba.

U delegaciji Saveta bili su i progovornik Veća Konstantin Kosačov, šef Komiteta za međunarodne poslove Andrej Denisov, šef Odbora za nauku, obrazovanje i kulturu Lilija Gumerova, prvi zamenik odbora Ivan Abramov i Julija Lazutkin, zamenik predsednika odbora Andrej Černišev i senator Aleksandar Rolik.

(Ria Novosti)

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