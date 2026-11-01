Politika

KNEŽEVIĆ O NAVODIMA ŠOŠKIĆA: "Da nema njegove slike, svako bi mislio da su to izjavili Đukanović, Plenković i Kurti..."

В.Н.

01. 11. 2026. u 11:58

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MILAN Knežević, lider DNP-a oglasio se na društvenim mrežama povodom izjava Dejana Šoškića.

КНЕЖЕВИЋ О НАВОДИМА ШОШКИЋА: Да нема његове слике, свако би мислио да су то изјавили Ђукановић, Пленковић и Курти...

Foto: Printskrin

- Nije prošlo ni 7 dana od izbora u Srbiji, a već su Srbi u Crnoj Gori postali manjina. Muštuluk nam je uhvatila "Pobjeda" kroz usta Dejana Šoškića, inače Crnogorca iz kruga dvojke. Da nije Šoškićeve slike u "Pobjedi" svako bi pomislio da su ovo izjavili Đukanović, Plenković i Kurti. E sad bi valjalo da se oglase "Veljesrbi" iz Crne Gore i kažu Šoškiću da nismo nacionalna manjina i da nas je svaki treći Srbin u Crnoj Gori koji su naši preci oslobađali i stvarali. Ali sad je i te kako srpski ćutati, posebno štoće nam hrvatski jezik biti službeni kad uđeno u EU. I kaj bum delali? - naveo je Knežević u svojoj objavi.

Podsećamo, kandidat Studentske liste i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu,Dejan Šoškić, najavio je da će se preispitivati kako je trošen novac koji je iz budžeta Srbije izdvajan za organizacije u Crnoj Gori, istovremeno ocenjujući da je dosadašnja politika Beograda doprinosila destabilizaciji susednih država.

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