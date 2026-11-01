UBEDLJIVI CRVENO-BELI: Odbojkaši kraljevačke Ribnice poraženi na svom terenu

Odbojkaši Ribnice iz Kraljeva odigrali su prvi meč pred svojim navijačima u povratničkoj sezoni u Superligi, ali nisu uspeli da prirede iznenađenje pošto su ubedljivo poraženi od Crvene Zvezde, maksimalnim rezultatom 0:3 (14:25, 22:25, 16:25).

G.Šljivić (arhiva)

U redovima kraljevačkih „musketara“ najefikasniji je bio korektor Đorđe Kovač sa 11 osvojenih poena, dok je kod crveno-belih iskusni Tomislav Dokić upisao je 14, a Nemanja Petrić 10 poena.

Utakmica je imala i humanitarni karakter, pa je dobrovoljnim prilozima gledalaca i aktera za lečenje dvanaestogodišnje Mije Tomić iz Kraljeva prikupljeno 48.000 dinara.

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