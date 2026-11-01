KONFERENCIJA VJT ZBOG HAPŠENJA KRIČKA I SEKULOVIĆA: Glavni tužilac Stefanović otkrio šta im se stavlja na teret
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu održana je konferencija za medije nakon hapšenja načelnika UKP Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića.
Glavni tužilac Nenad Stefanović je rekao da svi tužioci postupaju isključivo u skladu sa zakonom.
- S tim u vezi, realizovano je današnje hapšenje koje nema nikakve veze sa izbornim procesima i rezultatima izbora. Tužilaštvo je predizborne radnje počelo da sprovodi u maju ove godine, kada je došlo do opstrukcije rada postupajućih javnih tužilaca, a nakon toga je krajem jula u predmet združena krivična prijava podneta od strane advokata opštećenog, što je rezultiralo lišenjem slobode dvojice visokih policijskih službenika - rekao je Stefanović.
On kaže da su lišeni slobode zbog osnovane sumnje da su od 12. maja do 3. juna 2026. godine, kao službena lica MUP prekoračenjem i iskorišćavanjem službenog položaja, te nevršenjem službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog, bivšeg načelnika PU za grad Beograd V. M. tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27".
- Takođe postoje osnovi sumnje da je načelnik UKP M. K. 16. maja 2026. godine, sa drugim N. N. policijskim službenicima zlostavljao i mučio oštećenog N. L. Krivičnom prijavom načelniku UKP se na teret stavljaju krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika i krivično delo Zlostavljanje i mučenje iz člana 137 Krivičnog zakonika, a načelniku SSK krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika
- rekao je Stefanović.
Uhapšenim licima je po nalogu postupajućeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje VJT u Beogradu", rekao je glavni javni tužilac VJT u Beogradu.
Istakao je da će detalji krivične prijave biti uskoro objavljeni na internet stranici VJT u Beogradu.
(Kurir)
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