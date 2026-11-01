FSS NA PREKRETNICI: Ko će naslediti DŽajića? Moguća tri scenarija

Skupština FSS zakazana je za 14. novembar.

FOTO: FSS

Fudbalski savez Srbije mogao bi da dobije pomoć UEFA ukoliko ni četvrta zakazana sednica Skupštine ne donese izbor novog rukovodstva.

Evropska kuća fudbala jedna je od tri opcije koje se trenutno razmatraju za rešavanje situacije u kojoj se nalazi srpska fudbalska organizacija, čiji se mandat aktuelnim organima bliži kraju.

Skupština FSS zakazana je za 14. novembar, a na njoj bi trebalo da bude izabran naslednik Dragana Džajića na mestu predsednika. Međutim, prethodna tri pokušaja održavanja sednice završena su otkazivanjem, a zasad nijedan nadležni organ nije istakao niti podržao kandidata za novu funkciju.

Rok za podnošenje kandidatura već je istekao, ali postoji mogućnost da prijave stignu poštom do ponedeljka. Ukoliko ni predstojeća sednica ne donese rešenje, FSS bi mogao da zatraži pomoć UEFA.

Prema toj opciji, evropska kuća fudbala obezbedila bi ljude koji bi privremeno preuzeli vođenje Saveza, dali legitimitet njegovom radu i omogućili da se pripreme i sprovedu izbori tokom naredne godine.

Foto: FSS

Druga mogućnost je formiranje privremenog organa sastavljenog od domaćih kadrova. U tom slučaju Skupština bi se sastala, konstituisala privremeno telo, izabrala privremeno stručno rukovodstvo, a zatim bila raspuštena.

Treći scenario podrazumeva da aktuelno rukovodstvo nastavi da obavlja svoje dužnosti u statusu vršilaca dužnosti, bez održavanja predstojeće Skupštine. Takvo stanje trajalo bi do organizovanja novih izbora.

Vreme za pronalaženje rešenja nije neograničeno. FSS naredne godine očekuje organizacija Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, zajedno sa Albanijom, zbog čega je važno da Savez što pre dobije jasno definisano rukovodstvo i nesmetano nastavi sa radom.

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