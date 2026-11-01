Fudbal

Prošle sezone im doneo titulu a sada - Dinamo Zagreb otpustio trenera!

Filip Milošević

01. 11. 2026. u 13:51

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Dinamo Zagreb ostao bez trenera.

Прошле сезоне им донео титулу а сада - Динамо Загреб отпустио тренера!

FOTO: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski stručnjak, Mario Kovačević više nije trener zagrebačkog Dinama. Do daljeg će ekipu voditi Jerko Leko, trener B tima "modrih".

Kovačević je nepunih godinu i po dana proveo na klupi zagrebačkog tima. Sa Dinamom je prošle sezone osvojio duplu krunu, a na 73 utakmice koje je predvodio "modre" upisao je 48 pobeda, 11 remija i 14 poraza.

Otkaz mu je "uručio" Rudeš koji je pobedio Dinama sa 1:0 u subotu. Aktuelni šampion tamošnjeg prvenstva trenutno gleda u leđa prvoplasiranom Hajduku. Tim iz Splita ima 26 bodova, dok su "modri" na 22 ali imaju i utakmicu manje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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