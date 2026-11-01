Prošle sezone im doneo titulu a sada - Dinamo Zagreb otpustio trenera!
Dinamo Zagreb ostao bez trenera.
Hrvatski stručnjak, Mario Kovačević više nije trener zagrebačkog Dinama. Do daljeg će ekipu voditi Jerko Leko, trener B tima "modrih".
Kovačević je nepunih godinu i po dana proveo na klupi zagrebačkog tima. Sa Dinamom je prošle sezone osvojio duplu krunu, a na 73 utakmice koje je predvodio "modre" upisao je 48 pobeda, 11 remija i 14 poraza.
Otkaz mu je "uručio" Rudeš koji je pobedio Dinama sa 1:0 u subotu. Aktuelni šampion tamošnjeg prvenstva trenutno gleda u leđa prvoplasiranom Hajduku. Tim iz Splita ima 26 bodova, dok su "modri" na 22 ali imaju i utakmicu manje.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
FSS NA PREKRETNICI: Ko će naslediti Džajića? Moguća tri scenarija
01. 11. 2026. u 12:28 >> 12:28
Zverev otkrio: Ove sezone uzeo dva grend slema, evo šta su sledeći ciljevi
01. 11. 2026. u 12:18
Legenda želi da bude predsednik Partizana: Otkrio je i šta će biti njegovi prvi koraci
01. 11. 2026. u 11:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)