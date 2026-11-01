Sjajne vesti za Srbiju: Vratio se kapiten!
Dušan Tadić uskoro ponovo na terenu.
Dušan Tadić trebalo bi da bude spreman za naredne utakmice reprezentacije Srbije, pošto se oporavlja od povrede lista i počeo je da trenira sa ekipom NEC-a.
Kapiten "orlova" propustio je i subotnji prvenstveni duel sa Herenvenom, u kojem je njegov tim poražen rezultatom 0:1. Tadić nije igrao ni prethodnih dana, iako se očekivalo da će se na teren vratiti ubrzo nakon povrede koju je zadobio pre skoro dve nedelje.
Kako javlja "Mocart Sport", oporavak ide u dobrom smeru, a plan je da se Tadić nađe u sastavu za četvrtak i utakmicu Lige Evrope protiv kiparske Omonije.
Ukoliko se to ostvari, trebalo bi da bude na raspolaganju selektoru Srbije i za predstojeće mečeve Lige nacija.
Srbija će 13. novembra igrati protiv Nemačke, a tri dana kasnije sledi duel sa Grčkom. U poslednja dva kola grupne faze "orlovi" će pokušati da izbegnu direktno ispadanje u Ligu B i izbore plasman u baraž za opstanak, koji je na programu u martu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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