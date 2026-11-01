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Veliki šampion je uvek šampion: Mark Markez pobedom u Maleziji došao na korak do odbrane titule u Moto GP

Filip Milošević

01. 11. 2026. u 10:01

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Vozač Dukatija Mark Markez pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Malezije u Moto GP šampionatu.

Велики шампион је увек шампион: Марк Маркез победом у Малезији дошао на корак до одбране титуле у Мото ГП

FOTO: Tanjug/Robert Michael/dpa via AP

Markez je na stazi u Sepangu došao do sedme pobede ove sezone i nadomak je odbrane titule nakon što je njegov glavni konkurent Horhe Martin iz Aprilije zadobio prelom ručnog zgloba.

Vozač KTM-a Pedro Akosta zauzeo je drugo mesto, dok je trećeplasirani bio Aleks Markez iz Gresinija.

Ai Ogura je završio na četvrtoj poziciji, a do bodova su došli još i Enea Bastijanini, Marko Beceki, Luka Marini, Fabio di Đanantonio, Bred Binder, Franko Morbideli, Fabio Kvartararo, Aleks Rins, Frančesko Banjaja, Maverik Vinjales i Iker Lekuona.
Mark Markez je vodeći u generalnom plasmanu sa 399 bodova, Martin je drugi sa 355, a Beceki je na trećem mestu sa 332.

Preostala su još tri trkačka vikenda do kraja sezone u Moto GP šampionatu, a naredni će biti od 6. do 8. novembra u Kataru. 

 

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