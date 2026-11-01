Koković oprezan pred Radnički: „Moramo da izađemo iz zone komfora i izvučemo dodatnu energiju“
Fudbaleri Železničara iz Pančeva gostovaće Radničkom iz Niša u okviru 14. kola Superlige Srbije, a utakmica je na programu u ponedeljak, 2. novembra, od 18 časova.
Pred novi izazov, šef stručnog štaba Pančevaca Radomir Koković istakao je da njegovu ekipu očekuje zahtevna utakmica, posebno zbog zgusnutog rasporeda i trećeg uzastopnog gostovanja.
– Ulazimo u period sezone u kojem nas očekuju teži tereni za igru, loše vreme i umor. Ova utakmica nam je treće gostovanje zaredom u veoma kratkom vremenskom periodu i potrebno je da sutra budemo na svom maksimumu kako bismo bili u situaciji da ostvarimo pozitivan rezultat. Da bismo bili na maksimumu, moramo da izađemo iz zone komfora, da kopamo malo dublje po sebi, da probamo da izvučemo dodatnu energiju i dodatni fokus, jer su energija i fokus ono što se prvo troši i prvo dolazi na naplatu u ovakvom gustom rasporedu – rekao je Koković.
Trener Železničara naglasio je da Radnički zaslužuje poštovanje, bez obzira na trenutnu poziciju na tabeli i broj osvojenih bodova.
– Sada ne bih ulazio u priču o tome koje su mesto na tabeli, broj bodova, zasluženo ili nezasluženo. Sigurno su ekipa koja može da pobedi dosta timova u ovoj ligi. Mi smo kod kuće igrali sa njima, oni su bili u egalu tokom cele utakmice i nisu zaslužili poraz. To je ekipa koja može da nam napravi probleme i da nas pobedi. Moramo ponovo da budemo na gornjoj granici svojih mogućnosti kada je reč o energiji i fokusu. Na tome ću insistirati i u pripremi i tokom utakmice. Očekuje nas još jedno gostovanje u kratkom vremenskom periodu i neophodno je da budemo na maksimumu – poručio je strateg Pančevaca.
Koković se osvrnuo i na kadrovsku situaciju, s obzirom na to da je Železničar u prethodnom susretu imao nekoliko izostanaka zbog suspenzija, uz promene na golmanskoj poziciji.
– Ima kartona, to nije tajna. Postoje igrači koji su suspendovani i neće moći da budu na raspolaganju. Neki igrači vuku povrede još od ranije. Videćemo kako će proći današnji trening, ko će biti u stanju da trenira, pa ćemo na osnovu toga doneti odluku ko sutra može da bude na raspolaganju – zaključio je Koković.
Železničar tako u Niš dolazi sa jasnim zadatkom – da uprkos umoru, zgusnutom rasporedu i kadrovskim problemima pronađe dovoljno energije i koncentracije za novi izazov u Superligi Srbije.
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