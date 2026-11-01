BRNABIĆ ODGOVORILA LENGOLD: Oduzmite Aleksandru Vučiću pravo da govori, to je demokratija!
PREDSEDNICA Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Ana Brnabić reagovala je na objavu novinarke Jelene Lengold na društvenoj mreži Iks
Lengoldova se oglasila povodom najavljenog gostovanja lidera opozicije Aleksandra Vučića u emisiji "Hit tvit", a Brnabić je poručila sledeće:
"Da, bre, oduzmite Aleksandru Vučiću pravo da govori! To je demokratija! To je sloboda! Šta ima da govori?!? U "slobodnoj" Srbiji ima da govore oni kojima plenumaški komesari dozvole, i to da govore ono što im je napisano.
Nema tu - neka priča ko šta hoće. Konačno da se zna red! Srbiju zavio mrak... Ali se Srbija neće predati", zaključila je ona.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
"SRBIJA FAKTOR DESTABILIZACIJE": Za Šoškića Srbi u Crnoj Gori manjina
01. 11. 2026. u 11:50
VUČIĆ U 21 h U HIT TVITU: "Vidimo se večeras"
01. 11. 2026. u 11:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)