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BRNABIĆ ODGOVORILA LENGOLD: Oduzmite Aleksandru Vučiću pravo da govori, to je demokratija!

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01. 11. 2026. u 12:08

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PREDSEDNICA Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Ana Brnabić reagovala je na objavu novinarke Jelene Lengold na društvenoj mreži Iks

БРНАБИЋ ОДГОВОРИЛА ЛЕНГОЛД: Одузмите Александру Вучићу право да говори, то је демократија!

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Lengoldova se oglasila povodom najavljenog gostovanja lidera opozicije Aleksandra Vučića u emisiji "Hit tvit", a Brnabić je poručila sledeće:

"Da, bre, oduzmite Aleksandru Vučiću pravo da govori! To je demokratija! To je sloboda! Šta ima da govori?!? U "slobodnoj" Srbiji ima da govore oni kojima plenumaški komesari dozvole, i to da govore ono što im je napisano.

Nema tu - neka priča ko šta hoće. Konačno da se zna red!  Srbiju zavio mrak... Ali se Srbija neće predati", zaključila je ona.

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