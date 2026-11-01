BRNABIĆ ODGOVORILA LENGOLD: Oduzmite Aleksandru Vučiću pravo da govori, to je demokratija!

PREDSEDNICA Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Ana Brnabić reagovala je na objavu novinarke Jelene Lengold na društvenoj mreži Iks

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Lengoldova se oglasila povodom najavljenog gostovanja lidera opozicije Aleksandra Vučića u emisiji "Hit tvit", a Brnabić je poručila sledeće:

Da, bre, oduzmite Aleksandru Vučiću @avucic pravo da govori! To je demokratija! To je sloboda! Šta ima da govori?!? U "slobodnoj" Srbiji ima da govore oni kojima plenumaški komesari dozvole, i to da govore ono što im je napisano. Nema tu - neka priča ko šta hoće. Konačno da se zna red! Srbiju zavio mrak... Ali se Srbija neće predati. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 1, 2026

"Da, bre, oduzmite Aleksandru Vučiću pravo da govori! To je demokratija! To je sloboda! Šta ima da govori?!? U "slobodnoj" Srbiji ima da govore oni kojima plenumaški komesari dozvole, i to da govore ono što im je napisano.

Nema tu - neka priča ko šta hoće. Konačno da se zna red! Srbiju zavio mrak... Ali se Srbija neće predati", zaključila je ona.

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