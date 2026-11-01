ZVEZDAŠI, SPREMITE SE ZA EVROPSKI SPEKTAKL! Zvezda otvorila prodaju karata za Inter Eskaldes, poznate i cene!

Crvena zvezda ponovo igra pred svojim navijačima na evropskoj sceni, a Delije već mogu da obezbede svoje mesto na Marakani! Crveno-beli u četvrtak, 5. novembra, od 18.45 časova dočekuju Inter Eskaldes u trećem kolu Lige konferencije, a ulaznice su već dostupne onlajn, dok prodaja na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ počinje u ponedeljak.

FOTO: N. Skenderija

Utakmica je zakazana za 18.45 časova, a karte su dostupne putem interneta, dok će prodaja na blagajnama stadiona početi u ponedeljak, 2. novembra.

Zvezdaši koji žele da podrže crveno-bele na evropskom izazovu ulaznice mogu kupiti online, putem ovog linka.

Prodaja na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ biće organizovana u ponedeljak, utorak i sredu, od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice, od 12 časova pa sve do početka susreta.

Cene ulaznica za meč Crvene zvezde i Inter Eskaldesa:

Sever – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 5.000 dinara

Crvenu zvezdu očekuje novi evropski izazov, a navijači će imati priliku da sa tribina Marakane pruže podršku ekipi u borbi za važne bodove u Ligi konferencije.

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