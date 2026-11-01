Zverev otkrio: Ove sezone uzeo dva grend slema, evo šta su sledeći ciljevi

Aleksandar Saša Zverev postaće uskoro svetski broj 1, osvojio je u aktuelnoj sezoni dva grend slema, te ima godinu iz snova, a sada je otkrio i dalje ciljeve.

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Nemac kaže da stalno u životu treba postavljati ciljeve.

– Još pre desetak godina, kada sam imao 18, rekao sam da želim da osvojim 20 titula – kaže Nemac koji je stigao do brojke od 26 trofeja.- Stalno treba postavljati nove mete. U ovoj godini cilj je bio da osvojim prvi gren slem a kada sam to uspeo, sledeći je bio da postanem prvi na svetu.

Potom je objasnio šta je njegova sledeća želja:

– Očekujem da dobijem priliku da osvojim i preostala dva gren slema koji mi nedostaju – posle trijumfa u Parizu i Njujorku okreće se Melburnu i Londonu.- To ne znači da ne bih voleo da ponovo osvojim prva dva, ali pobediti na preostalim zaista bi bilo specijalno.

– Prvi put sam ove godine osetio da mogu da se borim za titulu na travi – objašnjava.- Za mene je to bio ogroman napredak, jer sam shvatio da imam šanse da u karijeri pobedim na sva četiri najveća takmičenja. To i jeste moj sledeći cilj – ponovio je da želi karijerni gren slem.

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