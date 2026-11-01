VELIKA ruska rafinerija nafte u gradu Kstovu, u Nižegorodskoj oblasti, navodno je pogođena u napadu dronovima tokom noći između 31. oktobra i 1. novembra.

Foto: Printscreen/X/anno1540

Rafinerija "Norsi", poznata i kao "Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez" je napadnuta dronom, objavio je "Kijev Independent".

1/8 BREAKING: Russia’s Kstovo oil refinery, LUKOIL-Nizhnefteorgsintez (NORSI), was reportedly struck by Ukrainian drones overnight. A major fire erupted at the industrial complex. Footage shows flames and thick black smoke. 📍 Kstovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia. Source: https://t.co/EoReE3Z9MH — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 1, 2026

Telegram kanali "Exilenova+" i "Supernova+" objavili su izveštaje i snimke navodnog napada, dok je ruski nezavisni medij "Astra" takođe izvestio da je rafinerija pogođena i da je izbio požar.

Za sada, nema zvaničnih informacija o napadu, kao i o razmerama štete.

🚨🇷🇺 MAJOR FIRE REPORTED AT RUSSIA’S KSTOVO OIL REFINERY AFTER OVERNIGHT DRONE ATTACK. A large fire broke out at the Lukoil-owned NORSI refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod region, during the early hours of November 1. Local residents reported explosions, while videos circulating online show flames and thick smoke rising from the industrial complex. The attack is being attributed to Ukrainian drones by monitoring channels, but Russia has yet to officially confirm the target or the extent of the damage. The facility is one of Russia’s largest refineries, with an annual processing capacity of approximately 17 million tonnes of crude oil. The refinery produces gasoline, diesel and aviation fuel, making it a strategically important part of Russia’s energy infrastructure. — Nova Intel (@intel_nova) November 1, 2026



Ova rafinerija je više puta bila meta ukrajinskih snaga.

Poslednji potvređen napad na "Norsi" dogodio se 26. avgusta ove godine nakon čega je izbio požar.

Usled velikih oštećenja koja su nastala tokom napada, rafinerija je obustavila rad.

Questa sarebbe la raffineria NORSI di Kstovo, Nizhny Novgorod Oblast, la quarta raffineria di petrolio e la seconda per il gasolio della Russia. È di Lukoil, o forse era. Processa(va) 17 miloni di tonnellate di greggio all'anno https://t.co/PEC83h5BiZ — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) August 26, 2026

"Norsi" je četvrta najveća rafinerija nafte u Rusiji i drugi najveći proizvođač benzina u toj zemlji.

Godišnje prerađuje oko 15 do 17 miliona tona sirove nafte, a proizvodi i bitumen, dizel i avionsko gorivo (kerozin) koje se koristi za snabdevanje ruskih oružanih snaga.

Rafinerija se nalazi oko 800 kilometara od granice sa Ukrajinom.

(Blic)

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