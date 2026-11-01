POGOĐENA JEDNA OD NAJVEĆIH RUSKIH RAFINERIJA: Vatrogasci vode borbu sa vatrenom stihijom nakon napada dronovima
VELIKA ruska rafinerija nafte u gradu Kstovu, u Nižegorodskoj oblasti, navodno je pogođena u napadu dronovima tokom noći između 31. oktobra i 1. novembra.
Rafinerija "Norsi", poznata i kao "Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez" je napadnuta dronom, objavio je "Kijev Independent".
Telegram kanali "Exilenova+" i "Supernova+" objavili su izveštaje i snimke navodnog napada, dok je ruski nezavisni medij "Astra" takođe izvestio da je rafinerija pogođena i da je izbio požar.
Za sada, nema zvaničnih informacija o napadu, kao i o razmerama štete.
Ova rafinerija je više puta bila meta ukrajinskih snaga.
Poslednji potvređen napad na "Norsi" dogodio se 26. avgusta ove godine nakon čega je izbio požar.
Usled velikih oštećenja koja su nastala tokom napada, rafinerija je obustavila rad.
"Norsi" je četvrta najveća rafinerija nafte u Rusiji i drugi najveći proizvođač benzina u toj zemlji.
Godišnje prerađuje oko 15 do 17 miliona tona sirove nafte, a proizvodi i bitumen, dizel i avionsko gorivo (kerozin) koje se koristi za snabdevanje ruskih oružanih snaga.
Rafinerija se nalazi oko 800 kilometara od granice sa Ukrajinom.
(Blic)
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