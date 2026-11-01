Haos u Skoplju: Žestoka tuča navijača, ima privedenih!

Ispred sportskog centra „Jane Sandanski“ u Skoplju došlo je do fizičkog obračuna navijača Rabotničkog i MZT Skoplja, u kojem je jedna osoba povređena, dok je druga privedena, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

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Incident se dogodio 31. oktobra, nešto pre 19 časova, nakon što je policija dobila prijavu o sukobu navijačkih grupa Siti Park Bojs i Familija.

Prema dostupnim informacijama, grupa navijača Familije kretala se ulicom Vaska Karangeleskog u pravcu hale „Jane Sandanski“, gde se nalazilo oko 50 pristalica Rabotničkog. Tom prilikom došlo je do paljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega su navijači Familije fizički napali pristalice protivničkog kluba.

Posle obračuna, učesnici sukoba razbežali su se u nekoliko pravaca. Policija je privela jednu osobu, dok je povređeni prevezen u bolnicu „Sveti Naum Ohridski“, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda, niti je poznato da li će biti novih privođenja u vezi sa ovim incidentom, koji je uznemirio javnost u glavnom gradu Severne Makedonije.

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