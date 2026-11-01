Košarka

Haos u Skoplju: Žestoka tuča navijača, ima privedenih!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 11. 2026. u 09:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ispred sportskog centra „Jane Sandanski“ u Skoplju došlo je do fizičkog obračuna navijača Rabotničkog i MZT Skoplja, u kojem je jedna osoba povređena, dok je druga privedena, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Хаос у Скопљу: Жестока туча навијача, има приведених!

Unsplash

Incident se dogodio 31. oktobra, nešto pre 19 časova, nakon što je policija dobila prijavu o sukobu navijačkih grupa Siti Park Bojs i Familija.

Prema dostupnim informacijama, grupa navijača Familije kretala se ulicom Vaska Karangeleskog u pravcu hale „Jane Sandanski“, gde se nalazilo oko 50 pristalica Rabotničkog. Tom prilikom došlo je do paljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega su navijači Familije fizički napali pristalice protivničkog kluba.

Posle obračuna, učesnici sukoba razbežali su se u nekoliko pravaca. Policija je privela jednu osobu, dok je povređeni prevezen u bolnicu „Sveti Naum Ohridski“, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda, niti je poznato da li će biti novih privođenja u vezi sa ovim incidentom, koji je uznemirio javnost u glavnom gradu Severne Makedonije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Bogdanović i Hjuston razbili ranjenu Oklahomu
Košarka

0 0

Bogdanović i Hjuston razbili "ranjenu" Oklahomu

Košarkaši Hjuston Roketsa savladali su na svom parketu Oklahomu Siti Tander rezultatom 119:98 (35:26, 27:25, 30:24, 27:23) u utakmici NBA lige odigranoj u „Tojota centru“. Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović završio je susret sa četiri poena.

01. 11. 2026. u 08:05

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu