"TEROR I DIKTATURA, TO SLEDI U SRBIJI": Ana Brnabić prokomentarisala navode Nebojše Zelenovića
ANA Brnabić, potpredsednica Glavnog odbora SNS, prokomentarisala je nove navode i napada od strane Nebojše Zelenovića, na Srpsku naprednu stranku.
- Danas diktatori krenuli baš jako! Zabranite Vučiću da govori, a onda zabranite SNS! Je l' najavio Aleksandar Vučić "oslobađanje" parlamenta od opozicije? Jeste! I, je l' pogrešio, preterao? Nije. Teror i diktatura. To sledi u Srbiji. Zato i moraju da zabrane Vučića i SNS. Da vam kažem šta je vaš problem - možete nekog da zatvorite, možete nekog da zabranite, ali ne možete slobodne ljude da ućutkate, ne možete da im zabranite da misle, da se bore, da vam na svakom mestu pružaju otor. E, to je vaš jedini problem: Aleksandar Vučić i svi mi iz SNS. Zabranite, ali ćemo se mi i dalje boriti protiv vašeg terora, diktature i strahovlade. Ima ljudi koje ne možete da zaplašite - navela je Brnabić u objavi.
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