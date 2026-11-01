Politika

"TEROR I DIKTATURA, TO SLEDI U SRBIJI": Ana Brnabić prokomentarisala navode Nebojše Zelenovića

В.Н.

01. 11. 2026. u 13:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ANA Brnabić, potpredsednica Glavnog odbora SNS, prokomentarisala je nove navode i napada od strane Nebojše Zelenovića, na Srpsku naprednu stranku.

ТЕРОР И ДИКТАТУРА, ТО СЛЕДИ У СРБИЈИ: Ана Брнабић прокоментарисала наводе Небојше Зеленовића

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

- Danas diktatori krenuli baš jako! Zabranite Vučiću da govori, a onda zabranite SNS! Je l' najavio Aleksandar Vučić "oslobađanje" parlamenta od opozicije? Jeste! I, je l' pogrešio, preterao? Nije. Teror i diktatura. To sledi u Srbiji. Zato i moraju da zabrane Vučića i SNS. Da vam kažem šta je vaš problem - možete nekog da zatvorite, možete nekog da zabranite, ali ne možete slobodne ljude da ućutkate, ne možete da im zabranite da misle, da se bore, da vam na svakom mestu pružaju otor. E, to je vaš jedini problem: Aleksandar Vučić i svi mi iz SNS. Zabranite, ali ćemo se mi i dalje boriti protiv vašeg terora, diktature i strahovlade. Ima ljudi koje ne možete da zaplašite - navela je Brnabić u objavi.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu