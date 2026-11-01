Legenda želi da bude predsednik Partizana: Otkrio je i šta će biti njegovi prvi koraci

Legendarni nekadašnji fudbaler i trener Partizana, Ivan Golac, ima ambiciju da bude novi predsednik crno-belih, što je i sam potvrdio.

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Golac je tom prilikom objasnio i kakvi su mu planovi za prvih godinu dana, ukoliko eventualno dobije mandat.

- Naš zajednički interes je da vratimo Partizan tamo gde pripada i gde mu je uvek bilo mesto, a to je Evropa. Sa programima, organizacijom i ciljevima koje smo postavili, Partizan mora da bude deo Evrope, i ne samo to, već da bude ozbiljan takmac u Evropi. Za to je potrebno mnogo rada, umeća, napraviti pravu strategiju. Ono što je ključ u svemu tome jesu selekcija i pravi kadrovi koji su sposobni da donesu klubu i navijačima ono što je neophodno i ono što duže vremena očekujemo. Čeka nas izuzetan rad, neću reći naporan, to je zadovoljstvo. Kada radite u klubu koji volite, sa ljudima koji pripadaju Partizanu, to je zadovoljstvo. Ono što nas interesuje jesu teren i publika. Želimo pun stadion bez obzira na protivnika svaku utakmicu. A to će značiti da igramo kvalitetno i dobro, da će to biti garancija da je selekcija urađena onako kako treba. Samo najbolji mogu biti deo Partizana, nemamo prava da pravimo promašaje i dovodimo prosek igrače kojih je bilo izuzetno mnogo. Cilj je jasan, nadam se da ćemo uspeti da stabilizujemo klub u jednogodišnjem vremenu, a za dalje ćemo napraviti ozbiljne planove kojih ćemo se pridržavati. Oživećemo struku koja je odavno nestala. Moramo da pokažemo ozbiljnost i vezama i voljom i željom i znanjem. Želimo da dovedemo Partizan tamo gde pripada, a to ćemo sigurno učiniti - istakao je Golac.

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Njegovi prvi koraci su sledeći:

- Sigurno prvo da na kvalitetan način sa saradnicima konstituišemo pozicije i čelne ljude. To su normalno, one pozicije koje se odnose na struku. Tu je grupacija koja je odgovorna i za finansije. Tu su i odnosi sa javnošću, drugim klubovima, inostranstvom. Dobro smo razmislili i doneli odluku da postavimo prave i adekvatne ljude da se napravi nešto što će trajati. Struka je na prvom mestu, škola fudbala, pioniri, juniori. Najkvalitetniji treneri, jer sa najmlađima mora tako. Oni su budućnost. Moraju da se stvaraju naši fudbaleri, iako nemamo problem ni sa igračima sa strane. Skauting sistem inovativan, ne samo za Srbiju, već i za inostranstvo. Želimo da budemo jedinstveni i prepoznatljivi.

Aktuelni stručni štab u prvi mah će imati poverenje, ali sve od sada, pa nadalje, zavisiće isključivo od rezultata- tvrdi Golac i dodaje:

- Zavisi od situacije i kako će se odvijati u kom pravcu će ići rezultati. Zavisi od rezultata do kraja sezone. U odnosu na to ćemo moći i nešto konkretnije da odlučimo. Krucijalno je da su jedino merilo vrednosti rada rezultati. Unapred su jasno postavljena pravila, a o produžetku saradnje odlučivaće samo rezultati.

Eventualna nova uprava ima više nego spremnu strategiju i za dug kluba.

- O tom, potom. Postoji grupa koja se time bavi. Kada sve bude zaokruženo, obavestićemo sve. Zajedno sa svim ovim stvarima koje se paralelno rade. Izaći ćemo sa jasnim stavom, bez ustručavanja.

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