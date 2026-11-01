PROBLEM U NAJAVI! Zvezdi ovo nikako nije trebalo pred utakmicu sa Olimpijakosom
Crveno-beli okršaj na programu je u petak.
Evan Furnije trebalo bi da se vrati u sastav Olimpijakosa za duel sa Crvenom zvezdom, koji je zakazan za petak, 6. novembar, od 20.15 u Pireju.
Francuski košarkaš oporavlja se od povrede koju je zadobio 16. oktobra, na gostovanju Barseloni u šestom kolu Evrolige. Olimpijakos je tada slavio posle produžetka rezultatom 105:100, ali je ostao bez jednog od najvažnih igrača.
Furnije je ove nedelje ponovo izašao na zagrevanje pred utakmicu sa Peristerijem u grčkom prvenstvu, što je nagovestilo da se njegov oporavak bliži kraju. Ipak, nije se našao među 12 košarkaša koji su konkurisali za taj susret.
Prema informacijama koje je preneo novinar Nikos Zervas na radiju "SPORT FM 94.6", Francuz bi trebalo da bude spreman za meč sa Zvezdom. On je naveo da Furnije prolazi kroz intenzivan individualni program treninga kako bi se vratio u takmičarski ritam.
Predstojeći duel desetog kola Evrolige važan je za oba tima, koja se nalaze u vrhu tabele. Olimpijakos je drugi sa učinkom 7-2, dok je Crvena zvezda na trećoj poziciji sa šest pobeda i tri poraza.
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