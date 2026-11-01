OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ: Obilne padavine pogodile popularnu turističku lokaciju
SAOBRAĆAJ na više deonica puteva na grčkom poluostrvu Halkidiki obustavljen je danas zbog obilnih padavina, koje se nastavljaju na tom području.
Na tačkama puteva koji su zatvoreni za saobraćaj postavljeni su upozoravajući putokazi i znaci, prenosi Katimerini.
Meteorološka služba je saopštila da se obilne kiše i oluje prognoziraju za danas u većem delu Grčke, jer se vreme dodatno pogoršava, sa mogućnošću da u nekim delovima zemlje padne i grad.
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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