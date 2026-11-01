Svet

OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ: Obilne padavine pogodile popularnu turističku lokaciju

Танјуг

01. 11. 2026. u 14:09

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SAOBRAĆAJ na više deonica puteva na grčkom poluostrvu Halkidiki obustavljen je danas zbog obilnih padavina, koje se nastavljaju na tom području.

ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ: Обилне падавине погодиле популарну туристичку локацију

Foto: Unsplash/Milen Kolev milen_kolev

Na tačkama puteva koji su zatvoreni za saobraćaj postavljeni su upozoravajući putokazi i znaci, prenosi Katimerini.

Meteorološka služba je saopštila da se obilne kiše i oluje prognoziraju za danas u većem delu Grčke, jer se vreme dodatno pogoršava, sa mogućnošću da u nekim delovima zemlje padne i grad.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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