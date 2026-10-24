Novo rukovodstvo na Malom Kalemegdanu! Zvezda izabrala Skupštinu i predsednika!

Crveno-beli odabrali ljude u petogodišnjem mandatu.

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Novi predsednik Skupštine Košarkaškog kluba Crvena zvezda je ugledni profesor Dragan Lončar!

Potpredsednik zadužen za sportska pitanja tima sa Malog Kalemegdana biće klupska legenda Vladislav "Lale" Lučić, dok je za potpredsednika za ekonomsko finansijska pitanja izabran ugledni privrednik Miloš Colić.

Za Predsednika Upravnog Odbora izabran je Živorad Vasić, dok je novi potpredsednik Upravnog Odbora advokat Đorđe Simić.

KK Crvena zvezda Meridianbet održao je u petak u hali „Aleksandar Nikolić“ sednicu Skupštine kluba, na kome je izabran novi saziv Skupštine u petogodišnjem mandatu, a nakon toga i novi predsednik, potpredsednici Skupštine, kao i predsednik Upravnog Odbora i potpredsednik. Novi predsednik Skupštine kluba je ugledni profesor Dragan Lončar, potpredsednik zadužen za sportska pitanja biće legenda našeg kluba i naš nekadašnji trener Lale Lučić, dok je za potpredsednika za ekonomsko finansijska pitanja izabran ugledni privrednik Miloš Colić. #kkcz https://t.co/EVJTDHuISY — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 24, 2026

Kako se navodi u saopštenju crveno-belih, predsednik kluba Željko Drčelić izvestio je članove Skupštine o toku pregovora sa Evroligom i u vezi sa franšizom i dugoročnim učešćem KK Crvena zvezda u takmičenju najelitnijeg evropskog ranga.

Ujedno je tom prilikom, pošto je detaljno obrazložio poziciju kluba u ovom procesu i sve finansijske detalje vezane za franšizu - glasanjem dobio odobrenje Skupštine da nastavi pregovore sa Evroligom oko dobijanja dugoročnog ugovora.

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