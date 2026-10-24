Košarka

Novo rukovodstvo na Malom Kalemegdanu! Zvezda izabrala Skupštinu i predsednika!

С.С.

24. 10. 2026. u 15:21

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Crveno-beli odabrali ljude u petogodišnjem mandatu.

Ново руководство на Малом Калемегдану! Звезда изабрала Скупштину и председника!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Novi predsednik Skupštine Košarkaškog kluba Crvena zvezda je ugledni profesor Dragan Lončar!

Potpredsednik zadužen za sportska pitanja tima sa Malog Kalemegdana biće klupska legenda Vladislav "Lale" Lučić, dok je za potpredsednika za ekonomsko finansijska pitanja izabran ugledni privrednik Miloš Colić.

Za Predsednika Upravnog Odbora izabran je Živorad Vasić, dok je novi potpredsednik Upravnog Odbora advokat Đorđe Simić.

Kako se navodi u saopštenju crveno-belih, predsednik kluba Željko Drčelić izvestio je članove Skupštine o toku pregovora sa Evroligom i u vezi sa franšizom i dugoročnim učešćem KK Crvena zvezda u takmičenju najelitnijeg evropskog ranga.

Ujedno je tom prilikom, pošto je detaljno obrazložio poziciju kluba u ovom procesu i sve finansijske detalje vezane za franšizu - glasanjem dobio odobrenje Skupštine da nastavi pregovore sa Evroligom oko dobijanja dugoročnog ugovora.

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