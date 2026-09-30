Selektor Španije ponizio Hrvate: "Moglo je..."

Olimpijski, svetski i evropski šampioni deklasirali komšije.

Foto: AP Photo/Greg Bull)

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je posle pobede protiv Hrvatske da je zadovoljan, istakavši da njegova ekipa ima prostora da napreduje.

Fudbaleri Španije pobedili su u Sevilji selekciju Hrvatske rezultatom 4:1 u drugom kolu Lige nacija.

- Želim da se zahvalim Sevilji, bilo je neverovatno. Prvo poluvreme je moglo da se završi rezultatom 4:1 ili 5:1, a slično je bilo i u drugom. Igrali smo protiv ekipe koja se dobro brani i snažna je u vazdušnim duelima, tako da smo morali da budemo veoma precizni i fokusirani u svakoj situaciji. Ipak, uspeli smo da povratimo posed, protok lopte i kontrolu nad utakmicom - rekao je De la Fuente, prenose španski mediji.

On je naveo da reprezentacija Španije ima veoma mlad tim koji nije dostigao svoj maksimum.

- Po prirodi sam perfekcionista i uveren sam da uvek ima prostora za napredak - isto važi i za ove igrače. Postoji ogroman potencijal za razvoj. Možemo da napredujemo i ne želimo da se uljuljkamo u uspeh - izjavio je selektor Španije.

De la Fuente je istakao da dvostruki strelac i asistent protiv Hrvatske Lamin Jamal ima veliku želju da napreduje i pokaže svetu kakav je igrač.

FOTO: Tanjug/AP

- Veoma je skroman, a to ga čini još većim. Uživali smo u njegovoj magiji koju stavlja u službu tima, u budućnosti će biti mnogo više prepoznat po onome što radi i po svom doprinosu kolektivnoj igri. Srećni smo što ga imamo - poručio je De la Fuente.

Dodao je da se nada da će španski fudbaler osvojiti "Zlatnu loptu" za najboljeg fudbalera sveta.

- Španski fudbal duguje sebi nekoliko 'Zlatnih lopti', njegovi igrači su najbolji na svetu. Nije važno da li je reč o Fabijanu Ruizu, Laminu, Rodrigu, Marku Kukurelji ili Feranu Toresu, oni to zaslužuju - zaključio je De la Fuente.

Španija posle dva kola ima šest bodova, a u subotu će dočekati Češku u trećem kolu Lige nacija.

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