"Reci ovo mojim devojčicama..." Zbog žene se ubio poznati fudbalski sudija

TRAGEDIJA!

Foto: Facebook @Moldovan Gheorghe

Fudbalska javnost u Moldaviji i regionu zanemela je pred vešću o iznenadnoj smrti Georgea Moldovana (30), perspektivnog arbitra koji je delio pravdu u najvišim rangovima tamošnjeg fudbala.

Mladi sudija pronađen je bez znakova života u kući svoje supruge, a prvi rezultati istrage ukazuju na to da je izvršio samoubistvo iz vatrenog oružja koje je imao u legalnom posedu.

Iza naizgled uspešne karijere mladog arbitra, koji je redovno sudio utakmice Prve i Druge lige Moldavije, krila se teška privatna drama. Prema pisanju tamošnjih medija, Moldovan se poslednjih meseci suočavao sa ozbiljnim porodičnim problemima. Dugotrajna kriza u odnosima sa suprugom Irinom kulminirala je pokretanjem brakorazvodne parnice, što je, kako se sumnja, duboko uticalo na njegovo mentalno stanje.

Ono što ovu tragediju čini dodatno bolnom jeste činjenica da su iza tridesetogodišnjeg Georgea ostale tri maloletne ćerke, koje su sada izgubile oca.

Pre nego što se odlučio na ovaj radikalan i fatalan korak, Moldovan je na svojim profilima na društvenim mrežama ostavio nekoliko zabrinjavajućih video-snimaka i tekstova. U svojim objavama javno je govorio o patnji kroz koju prolazi, iznoseći teške optužbe na račun supruge Irine, sa kojom je nekada zajedno sarađivao upravo u svetu fudbala.

Njegovo poslednje obraćanje na Fejsbuku prenosimo u celosti:

- Reci ovo mojim devojčicama... Kad bih mogao da vratim vreme, čak i za deset godina, mnoge stvari bih učinio drugačije. Ali jedno znam sigurno: moja ljubav prema tebi bila bi bezuslovna. Moja biološka porodica, moja krv, ljudi sa kojima sam odrastao... Možda nisam uvek znao kako da pokažem koliko si mi značila. Danas razumem da se vreme ne može vratiti i da se neki trenuci ne mogu ponovo proživeti. Ali ljubav i zahvalnost ostaju. Volim te. I da ponovo imam 10 godina, voleo bih te još više, cenio bih te i češće bih ti govorio koliko mi značiš - napisao je Moldovan.

Policija u gradu Orheju, gde je telo pronađeno, izvršila je detaljan uviđaj. Prve informacije potvrđuju da je smrt nastupila kao posledica hica iz vatrenog oružja, a inspektori trenutno ispituju sve okolnosti i analiziraju snimke koje je kobne večeri sudija delio na mrežama.

Moldavski fudbalski savez i sportski radnici širom zemlje opraštaju se od Moldovana, ističući da je tamošnja sportska scena izgubila kvalitetnog arbitra koji je tek trebalo da doživi svoj vrhunac na terenu u ulogama glavnog i pomoćnog sudije.



