Pogledajte majstorije Luke Vildoze - Evo kako je uništio Pariz (VIDEO)
Argentinski košarkaš bio je "iks faktor" u pobedi Partizana.
Fantastična partija Luke Vildoze (31) protiv Pariza u 2. kolu Evrolige (79:92) dugo će se prepričavati. Iskusni plejmejker je odigrao praktično meč bez greške, što potvrđuje i njegov indeks korisnosti - 21.
Bivši član Crvene zvezde na terenu je proveo nešto više od 20 minuta i ubacio 16 poena. Za dva poena je šutirao 85,7 posto (6/7), trojke 50 posto (1/2), imao je dve asistencije i jednu blokadu.
Ipak, njegovih šest ukradenih lopti su definitivno obeležili susret u "Adidas areni". Najbolji kradljivac elitnog takmičenja prošle sezone postavio je lični rekord u Francuskoj, čime je još jednom potvrdio klasu.
Odlično se nekadašnji prvotimac Baskonije, Milvokija, Panatinaikosa, Olimpijakosa i Virtusa uklopio u novoj sredini, adaptirao se na ekipu i sistem trenera Đoana Penjaroje. Iako je u sezoni 2022/23. nosio dres najvećeg rivala, polako kupuje poverenje i naklonost "grobara".
- To je moja uloga. Nekad treba da ukradem loptu, nekad da razigram saigrače. Zadovoljan sam kako sam odradio posao. Dobro smo odigrali, u drugom delu kontrolisali skok i uspeli da ih zaustavimo. Karlik, Pajola, Olman... Svi su odradili odličan posao - rekao je Vildoza za TV Arenu sport.
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