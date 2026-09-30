Fudbal

Holand napušta Siti! Pojačava najuspešniji klub Evrope?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 09. 2026. u 10:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Mančester siti je u velikom problemu, a pored optužbi sa kojima se suočava mogao bi da ostane i bez najboljeg igrača!

Холанд напушта Сити! Појачава најуспешнији клуб Европе?

Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Erling Holand spreman je da promeni sredinu ukoliko klub bude kažnjen. 

Spominje se da bi Siti mogao da čak bude i kažnjen izbacivanjem u niži rang, najmanju ruku čeka ih ozbiljna finansijska kazna i oduzimanje bodova. 

Selidbom Norvežanina bavio se španski "As". 

- Holand je uvek želeo da potpiše za Real Madrid, u ugovoru sa Sitijem ima otkupnu klauzulu koja mu omogućava da promeni klub i pre isteka ugovora. 

Zvezda Mundijala 2026. godine odavno se dovodi u vezu sa "kraljevskim klubom", s obzirom na trenutni igrački kadar biće potrebno da se naprave brojni rezovi kako bi se finansijski stvorio prostor za ovaj transfer. 

Očekivano, žele ga i drugi veliki klubovi. Pored Reala, tu je Barselona, ali i minhenski Bajern, koji ga vidi kao naslednika Harija Kejna. 

S obzirom da se očekuje da Siti bude žestoko kažnjen, sve češće govoriće se o odlasku napadača. 

Podsetimo, Mančester siti je platio obeštećenje Borusiji iz Dortmunda 60 miliona evra za njegove usluge. 

26-godišnji napadač je od 2022. godine 'građanin'. Ima učinak od 169 golova i 30 asistencija u 205 nastupa.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LJUBAVNICA, A SADA JE PRIJATELJICA MOJE SUPRUGE: Poznati Srbin otkrio detalje afere sa folkerkom - Ona je faca

"ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LjUBAVNICA, A SADA JE PRIJATELjICA MOJE SUPRUGE": Poznati Srbin otkrio detalje afere sa folkerkom - "Ona je faca"