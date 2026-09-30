Holand napušta Siti! Pojačava najuspešniji klub Evrope?

Mančester siti je u velikom problemu, a pored optužbi sa kojima se suočava mogao bi da ostane i bez najboljeg igrača!

Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Erling Holand spreman je da promeni sredinu ukoliko klub bude kažnjen.

Spominje se da bi Siti mogao da čak bude i kažnjen izbacivanjem u niži rang, najmanju ruku čeka ih ozbiljna finansijska kazna i oduzimanje bodova.

Selidbom Norvežanina bavio se španski "As".

- Holand je uvek želeo da potpiše za Real Madrid, u ugovoru sa Sitijem ima otkupnu klauzulu koja mu omogućava da promeni klub i pre isteka ugovora.

Zvezda Mundijala 2026. godine odavno se dovodi u vezu sa "kraljevskim klubom", s obzirom na trenutni igrački kadar biće potrebno da se naprave brojni rezovi kako bi se finansijski stvorio prostor za ovaj transfer.

Očekivano, žele ga i drugi veliki klubovi. Pored Reala, tu je Barselona, ali i minhenski Bajern, koji ga vidi kao naslednika Harija Kejna.

S obzirom da se očekuje da Siti bude žestoko kažnjen, sve češće govoriće se o odlasku napadača.

Podsetimo, Mančester siti je platio obeštećenje Borusiji iz Dortmunda 60 miliona evra za njegove usluge.

26-godišnji napadač je od 2022. godine 'građanin'. Ima učinak od 169 golova i 30 asistencija u 205 nastupa.

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