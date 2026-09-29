Igrala 8 godina za Partizan, jedna je od najlepših srpskih odbojkašica, sad je dobila veliko priznanje
I to u dresu TENT-a...
Srpska odbojkašica Ana Drobnjak još jednom je pokazala zbog čega se od nje mnogo očekuje. Članica TENT-a iz Obrenovca ostavila je odličan utisak na međunarodnom turniru u Italiji, gde je dobila veliko priznanje.
Drobnjak je proglašena za najbolju srednju blokerku turnira, i to u konkurenciji igračica iz nekoliko evropskih klubova. TENT je takmičenje završio na četvrtom mestu, pošto je u borbi za bronzu poražen od rumunskog Voluntarija rezultatom 3:2.
Srpska odbojkašica tako je individualnim priznanjem stavila tačku na turnir koji je okupio kvalitetne ekipe iz različitih zemalja. U idealnom izboru našla se pored igračica Korabelke iz Sankt Peterburga i Panatinaikosa, dok je za MVP-ja proglašena Elizaveta Nesterova iz ruskog kluba.
Ana Drobnjak je rođena 2. januara 2002. godine i visoka je 184 centimetra. Igra na poziciji srednjeg blokera, a njena karijera već godinama ide uzlaznom putanjom. Pre dolaska u TENT, čak osam sezona provela je u Partizanu, od 2017. do 2025. godine.
Posebno mesto u njenoj karijeri zauzimaju i reprezentativne selekcije Srbije. Drobnjak je bila deo mlađih nacionalnih timova, nastupala je za selekcije do 16 i do 17 godina, a 2022. godine bila je evidentirana i u sastavu Srbije za Evropsko prvenstvo do 21 godine.
U dresu TENT-a već je pokazivala da može da bude jedan od važnih aduta ekipe. U martu ove godine, recimo, postigla je 14 poena u pobedi Obrenovčanki nad Partizanom.
Drobnjak je ovog leta bila i među reprezentativkama Srbije pozvanim na pripreme ženske mediteranske selekcije za Mediteranske igre u Italiji. Na spisku selektorke Marijane Boričić našla se među blokerkama, zajedno sa Jelenom Delić, Anom Malešević i Natašom Čikuc Dins.
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