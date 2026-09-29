Umro Jovan Kanački

Ostavio je najveći trag u Proleteru

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Nekadašnji fudbaler Proletera Jovan Kanački preminuo je u Zrenjaninu posle kraće bolesti u 79. godini života.

Kanački je ostavio neizbrisiv trag u istoriji zrenjaninskog fudbala. U Proleter je stigao 1967. godine iz RFK Novog Sada i dres kluba sa Begeja nosio je punih deset godina.

Igrajući na poziciji zadnjeg veznog, upisao je 243 prvenstvene i kup utakmice i postigao osam golova. Sa Proleterom je izborio plasman u Prvu saveznu ligu Jugoslavije, a u sećanju navijača posebno je ostao upamćen njegov pogodak u Splitu protiv Hajduka (1:1), u povratničkoj prvoligaškoj sezoni zrenjaninskog tima.

Igračku karijeru završio je u 30. godini. Kraće vreme radio je kao trener u muškoj i ženskoj selekciji Proletera (ŽFK Banat), a radni vek proveo je u kompaniji „Naftagas“, gde je dočekao i penziju.

Jovan Kanački biće sahranjen u sredu u 13 časova na Gradnuličkom groblju u Zrenjaninu.