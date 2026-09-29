Ceo svet priča o reakciji Zidana: Pogledajte šta je uradio posle gola Francuske u 88. minutu (VIDEO)
Nije mogao da se suzdrži
Fudbaleri Francuske savladali su Belgiju rezultatom 1:0 u drugom kolu Grupe A1 Lige nacija, a utakmicu je obeležio i emotivni izljev selektora „trikolora“ Zinedina Zidana.
Francuzi su do pobede stigli golom Majkla Olizea u 88. minutu. Fudbaler Bajerna je sjajnom individualnom akcijom izborio prostor na ivici kaznenog prostora, a zatim preciznim udarcem pogodio mrežu Belgije.
Upravo tada nastale su scene koje su privukle veliku pažnju javnosti.
Zidane, koji je ovog leta preuzeo reprezentaciju Francuske, burno je proslavio pogodak. Selektor „trikolora“ je potrčao pored aut-linije i u naletu emocija udario u reklamni čunj ispred klupe za rezervne igrače.
Njegova reakcija brzo je postala viralna, a španska „Marka“ opisala je atmosferu na klupi Francuske kao „haos“, uz konstataciju da je Zidane drugi trijumf na klupi nacionalnog tima proslavio sa ogromnim entuzijazmom.
Za Zidana je ovo bila druga pobeda u isto toliko utakmica otkako je postavljen za selektora Francuske. Pre Belgije, „trikolori“ su minimalnim rezultatom savladali i Tursku.
Francuska sada zauzima čelo Grupe A1, a u nastavku reprezentativne pauze očekuju je još dueli sa Italijom i Belgijom.
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