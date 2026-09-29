Veliki potres na navijačkoj sceni - gasi se grupa nastala 1988. godine?

Ostali su bez dve zastave

Foto: Printskrin/@meincrazyleben2

Veliki potres u navijačkoj sceni austrijskog Rapida. Ultras Rapid, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih navijačkih grupa u zemlji, suočava se sa ozbiljnim problemima nakon što su joj tokom gostovanja u Veneciji ukradena dva važna transparenta.

Incident se dogodio nakon prijateljske utakmice između Venecije i Rapida, koju je domaći tim dobio rezultatom 1:0. Dok su se navijači nalazili na proslavi, jedno od njihovih vozila je obijeno. Razbijeno je staklo, a iz prtljažnika su nestala dva velika navijačka transparenta.

U pitanju su „Besuchsfetzn“ i „UR & Gate 13 Jubiläumsfetzn“ , koji simbolizuje dugogodišnje prijateljstvo Ultras Rapida i grupe Gate 13, navijača Panatinaikosa.

Za pripadnike ultra pokreta takvi transparenti nisu običan navijački rekvizit. Oni predstavljaju identitet, istoriju i ugled grupe, zbog čega njihov nestanak može imati ozbiljne posledice.

- Ne znamo u ovom trenutku ko je odgovoran za ovu provalu, niti kako će izgledati naš put u budućnosti - naveli su Ultras Rapid u svom saopštenju, ne otkrivajući ko bi mogao da stoji iza krađe.

U austrijskim medijima se zato otvorilo pitanje da li bi čitav slučaj mogao da dovede čak i do gašenja grupe, koja je osnovana 1988. godine i decenijama predstavlja jednu od ključnih organizovanih navijačkih grupa na Rapidovoj tribini.

Ipak, za sada nema potvrde da će doći do raspuštanja Ultras Rapida. Takođe, nije utvrđeno da iza krađe stoji neka rivalska navijačka grupa. U pojedinim navijačkim krugovima pojavile su se različite spekulacije, ali za njih nema potvrđenih dokaza.

Dodatni znak da je situacija ozbiljna stigao je već nekoliko dana kasnije. „Tornados“, još jedna grupa povezana sa Rapidovom navijačkom scenom, otkazala je proslavu 30. godišnjice koja je trebalo da bude održana na stadionu. Planirani su bili roštilj, izložba, tombola i Đ program, ali je događaj otkazan bez zvaničnog obrazloženja.

Austrijski mediji zbog vremenske blizine događaja navode mogućnost da je otkazivanje povezano sa krađom transparenata, ali ni ta veza nije zvanično potvrđena.