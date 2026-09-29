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ŽESTOK NAPAD SA BOKA, UKRAJINCI SE POVUKLI: Rusi objavili snimak krvave bizne za Vejsoloje Polje

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29. 09. 2026. u 13:21

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RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji prikazuje scene iz borbe za selo Vesjoloje Polje u DNR-u, za koje je ministarstvo prethodno saopštilo da je prešlo pod rusku kontrolu.

ЖЕСТОК НАПАД СА БОКА, УКРАЈИНЦИ СЕ ПОВУКЛИ: Руси објавили снимак крваве бизне за Вејсолоје Поље

MOD Rusije

U borbama su učestvovale jedinice grupe snaga „Centar”.

Pre nastupanja jurišnih grupa, operateri dronova izvršili su izviđanje i izveli napade na identifikovane položaje Oružanih snaga Ukrajine. Nakon vatrene pripreme, ruske trupe su napredovale ka naselju pod nadzorom izviđačkih dronova.

Prema navodima Ministarstva odbrane, jurišne jedinice su istovremeno napale bokove ukrajinskih vojnih položaja utvrđenih u objektima i skloništima duž puta.

Ministarstvo je saopštilo da je deo pripadnika Oružanih snaga Ukrajine koji su se tu nalazili poginuo, dok su ostali napustili svoje položaje.

Kao rezultat borbi, Veseloje Polje je prešlo pod kontrolu ruskih trupa, saopštilo je Ministarstvo. Jedinice grupe „Centar” nastavljaju sa izvršavanjem zadataka u pravcu Dobropolja.

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