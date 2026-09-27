RUMUN PITAO LAVROVA DA LI ĆE GAĐATI BAZU U TOJ ZEMLJI: Evo šta je šef diplomatije odgovorio uz osmeh

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uz osmeh je odgovorio na pitanje rumunske novinarke da li se vojna baza Deveselu u Rumuniji, u kojoj su razmešteni elementi američkog sistema protivraketne odbrane, i dalje nalazi na listi potencijalnih ruskih ciljeva.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Pitanje je postavljeno na Lavrovljevoj konferenciji za novinare u Njujorku, održanoj posle njegovog učešća na Nedelji visokog nivoa 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. UN su potvrdile da je konferencija šefa ruske diplomatije održana 26. septembra.

Na direktno pitanje da li je Deveselu i dalje u „nišanu” Rusije, Lavrov je, smejući se, kratko odgovorio:

- Pa, to je tajna.

Ruski mediji navode da Lavrov nije želeo da precizira da li Moskva danas vojni objekat u Rumuniji zaista smatra potencijalnim ciljem.

Američki sistem „Idžis ašor” u Deveselu zvanično je proglašen operativnim 12. maja 2016. godine. NATO navodi da je reč o sistemu protivraketne odbrane namenjenom zaštiti evropskih saveznika od balističkih raketa i da on nije usmeren protiv Rusije.

Moskva je, međutim, od samog početka osporavala takvo obrazloženje Vašingtona i NATO-a. Ruski predsednik Vladimir Putin je posle aktiviranja sistema 2016. godine poručio da će Rusija morati da preduzme mere radi zaštite sopstvene bezbednosti, upozorivši da delovi Rumunije koji do tada nisu znali šta znači „biti na nišanu” mogu postati predmet ruskih vojnih protivmera.

Pitanje bezbednosti Rumunije ponovo je poslednjih meseci u žiži zbog incidenata sa bespilotnim letelicama i plovilima u regionu Crnog mora. Rumunski predsednik Nikušor Dan je u avgustu optužio Rusiju za porast takvih incidenata, dok je rumunska vojska 20. avgusta upotrebila avion F-16 protiv pomorskog drona pronađenog u blizini gasnog projekta „Neptun dip”.

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja