Niš pobedom u debitantsku KLS sezonu

Košarkaši Niša pobedom su okončali predsezonu.

FOTO: KK Niš

U poslednjoj pripremnoj utakmici savladali su Radnički iz Kragujevca 86:83 u utakmici koja je i intenzitetom i izbudljivošću bila na nivou prvenstvene. Niš je u duel ušao bez lakše povređenog Đonlića, Surlića i kapitena Stamenkovića koji do sada nije odigrao nijednu pripremnu utakmicu zbog povrede leđa. Ulogu drugog pleja preuzeo je Đorđević, koji je još jednom pokazao da je svestran igrač i da može da pokrije sve pozicije u timu.

Na početku su obe ekipe demonstrirale sjajnu igru u defanzivi. Teško se dolazilo do situacije za šut, rivali su se smenjivali u vođstvu, Niš je već posle 4 i po minuta izašao iz bonusa. Prvu osetniju prednost tim Milana Josića ostvario je nakon dve odlično odigrane odbrane, koje su valorizovane u napadu silnim zakucavanjem Lugića i trojkom Ilića iz tranzicije – 13:8 bilo je na polovini prve deonice. A onda, u finišu četvrtine, Nišlije su snažnom odbranom potpuno neutralisale ofanzivni arsenal Kragujevčana. Poenima iz kontre, te trojkama Đorđevića i Marjanovića Niš je na prvi mini odmor otišao sa dvocifrenom prednošću – 29:17.

Radnički se vratio trojkama Pažina i Stankovića za 31:25, malo je u tim trenucima popustila niška „Tvrđava“, ali uskoro je Josićev tim ponovo pronašao pravi ritam i vratio se na dvocifrenu distancu. Zarazna je bila Stevanovićeva energija u odbrani, u napadu su Nišlije bile raznovrsne, imponovala je i odvažnost Petrovića koji je u finišu poluvremena poenitrao u igri „jedan na jedan“ sa Markusom i doneo 46:36 na odmoru.



Radnički je znatno bolje počeo nastavak meča. Markus se razigrao, serijom 7:0 Kragujevčani su prišli na 46:43. Lugić je trojkom prekinuo mali post svog tima u napadu, ali su gosti ubrzo došli do egala, a onda i prešli u vođstvo – 52:58. Niš se vratio, kako bi drugačije, odbranom. Marjanović je poentirao, Stefanović je uzeo loptu Dozijeru na centru, a onda pogodio iz penala, potom i iz prodora i Niš je preokrenuo na 63:62, ali je Dozijer ipak doneo gostima vođstvo na ulasku u poslednju četvrtinu – 63:64.

Utakmica je ponovo imala onu „aromu“ sa početka, odbrane su bile bolji deo performansa obe ekipe, Radnički je imao vođstvo – 63:67, a onda je Niš ponovo uhvatio zalet. Trojkama stiže do novog preokreta – 69:67, Lugić je pogađao posle ofanzivnih skokova i sa penala, Ilić sa distance 6.75 i Josićev tim ponovo je imao opipljivu razliku – 77:70. Radnički je pretio i borio se do kraja, tražio načina da naudi Nišlijama i uspeo je da uđe u neizvesnu završnicu. Radovanović je sjajnom serijom doveo goste na samo poen zaostatka, 12 sekundi do kraja, ali su domaći košarkaši uspeli da sačuvaju prednost i stignu do četvrte pobede u pet odigranih pripremnih utakmica – 86:83.