"JA MU NE BIH DAO NI PRITISAK DA MI IZMERI..." Knežević nije štedeo reči o prvom čoveku "studentske" liste
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević učestovao je juče na tribini u Beogradu. Tokom razgovora dotakao se aktuelnih političkih tema u Crnoj Gori i regionu, kao i odnosa Beograda i Podgorice.
Između ostalog govorio je i o Iliji Srdanoviću, prvom čoveku blokaderske ili kako oni samo kažu "studentkse liste".
– Prvo ste imali priliku da čujete Iliju Srdanovića kako uzdiše i kako šalje poruke o tome kako treba dehumanizovati porodicu Aleksandra Vučića. Zamislite jednog doktora kome je osnovni program da pljuje po porodici političkog protivnika – rekao je Knežević.
On je ocenio da je nedopustivo da se u političkoj borbi napadaju roditelji i članovi porodice političkog protivnika, pa je Srdanovića kritikovao i iz ugla njegove profesije.
– Onda se postavlja pitanje da li bi taj čovek sutra, ako bi neko od vas došao kod njega, a da zna vaše političko opredeljenje, bio spreman da ga leči i da mu da ispravnu terapiju. Slušajući ga u onom intervjuu, iskreno da vam kažem, ja mu ne bih dao ni pritisak da mi izmeri – poručio je Knežević, preneo je Alo!
Zatim je ismevao način na koji, prema njegovom tumačenju, Srdanović odgovara na ključna politička pitanja.
– Kad ga pitate za program, kad ga pitate da li je Kosovo sastavni deo Srbije – „uh“. Kad ga pitate da li bi uveo sankcije Rusiji – „eh“. Kad ga pitate da li je Ratko Mladić zločinac ili heroj – „ih“ – rekao je Knežević, imitirajući njegove reakcije.
BONUS VIDEO: Blokaderske laži se ruše kao kula od karata
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