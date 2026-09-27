RAZLOG JE NEVEROVATAN: Klub iz ABA lige poražen 85 razlike, ovo se ne pamti

Neverovatan poraz zabeležio je abaligaš, a nema sumnje da će se o njemu dugo pričati.

FOTO: Krka/Drago Perko/Kosarka.si

Košarkaši Beča poraženi su u prvom kolu prvenstva Austrije. Od njih je bolja bila ekipa Traiskirhena. Slavili su ubedljivim rezultatom 122:37, da, čak 85 razlike.

Austrijski trener Dragan Bajić odlučio se da na teren izvede juniorsku postavi. Kako bi klub sačuvao seniore za ABA ligu i FIBA Evropa kup.

Ta odluka mu se brzo obila o glavu. Nakon prve četvrtine bilo je 36:2, a na poluvremenu čak 65:9. Poraz je već nakon 10 minuta bio neminovnost.

Bila je to velika bruka za tim koji nastupa u regionalnoj ABA ligi, ali nikoga ne iznenađuje. Na terenu su se našli samo košarkaši od šesnaest i sedamnaest godina.

Od srpskih igrača tu su Vojislav Stojanović. Marko Paviević, i Luka Ašćerić. U timu je i Rašid Mahalbašić, kao i nekadašnji bek Partizana Gregor Glas, hrvatski centar Darko Bajo, Lovre Runjić na krilu...

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