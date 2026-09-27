RAZLOG JE NEVEROVATAN: Klub iz ABA lige poražen 85 razlike, ovo se ne pamti
Neverovatan poraz zabeležio je abaligaš, a nema sumnje da će se o njemu dugo pričati.
Košarkaši Beča poraženi su u prvom kolu prvenstva Austrije. Od njih je bolja bila ekipa Traiskirhena. Slavili su ubedljivim rezultatom 122:37, da, čak 85 razlike.
Austrijski trener Dragan Bajić odlučio se da na teren izvede juniorsku postavi. Kako bi klub sačuvao seniore za ABA ligu i FIBA Evropa kup.
Ta odluka mu se brzo obila o glavu. Nakon prve četvrtine bilo je 36:2, a na poluvremenu čak 65:9. Poraz je već nakon 10 minuta bio neminovnost.
Bila je to velika bruka za tim koji nastupa u regionalnoj ABA ligi, ali nikoga ne iznenađuje. Na terenu su se našli samo košarkaši od šesnaest i sedamnaest godina.
Od srpskih igrača tu su Vojislav Stojanović. Marko Paviević, i Luka Ašćerić. U timu je i Rašid Mahalbašić, kao i nekadašnji bek Partizana Gregor Glas, hrvatski centar Darko Bajo, Lovre Runjić na krilu...
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Partizan je ovo čekao 19 godina!
26. 09. 2026. u 08:44
Kakvo ludilo! Trojka sa celog terena, za pobedu, posle koša nastao je haos (VIDEO)
26. 09. 2026. u 07:52
Amerikanci ubeđeni, "Jokić je najbolji", ali već vide njegovog naslednika!
26. 09. 2026. u 07:12
Velika drama bivšeg reprezentativca Italije (40), lekari mu se bore za život
26. 09. 2026. u 10:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)