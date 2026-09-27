Nikola Jokić dobija istorijsku zaradu u NBA?
Pred Srbinom je godina odluke.
Nikola Jokić ima ugovor sa Denverom do sezone 2027/8, a sve je izglednije da će ga produžiti. On bi mogao da potpiše novi ugovor na pet godina vrednosti 360 miliona dolara za pet godina. Ipak, Kevin O'Konor smatra da su stvari daleko od završenih.
Iza Jokićeve igre čekanja se krije ideja da bi naredne godine mogao da zaradi istorijsku cifru. Moći će da potpiše ugovor na pet godina, a da ga je danas parafirao on bi bio na četiri godine, odnosno cifru od 278 miliona dolara. On je odlučio da sačeka i ispiše istoriju.
- Moja ideja je da potpišem sledećeg leta i ostanem u Denveru do kraja karijere - rekao je Jokić ovog leta.
To ipak ne sprečava medije da spekulišu o budućnosti srpskog centra. Iako navijači u Denveru svim srcem žele da ostane, to svakako ne sprečava pristalice drugih klubova da sanjaju o dolasku Srbina u njihov tabor.
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