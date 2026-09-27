CRNI DAN ZA JUŽNU AFRIKU: Najmanje 11 mrtvih u saobraćajnoj nesreći, pre toga 27 poginulo u pucnjavama!

NAJMANjE 38 ljudi poginulo je danas u odvojenim incidentima u Južnoj Africi, uključujući dve masovne pucnjave u kojima je stradalo najmanje 27 osoba i saobraćajnu nesreću u kojoj je poginulo 11 ljudi, saopštile su južnoafričke vlasti.

Foto: Chen Wei/Xinhua News/Profimedia

Najmanje 11 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na autoputu N2 kod Mtubatube u severnom delu provincije Kvazulu-Natal, kada su se direktno sudarili minibus i kamion.

Svih 11 putnika minibusa preminulo je na licu mesta, dok je nekoliko drugih osoba sa teškim povredama prebačeno u bolnice.

Prema prvim informacijama, putnici su se vraćali kućama nakon festivala muzike.

Pucnjava u kafani

Istovremeno, u naselju Lendvle, u provinciji Zapadni Kejp, 10 ljudi je poginulo, a 11 je povređeno kada su naoružani napadači rano u nedelju ušli u ugostiteljski objekat i otvorili vatru na goste.

Portparolka policije Novela Potelva rekla je da se napad dogodio nešto pre dva časa ujutru u objektu u kojem se služi i tradicionalno pečeno meso, poznatom kao šišanjama, preneo je južnoafrički SABC Njuz.

Pet osoba poginulo je na licu mesta, dok je još pet podleglo povredama u bolnicama.

Jedanaest povređenih nalazi se na lečenju, a policija još nije uhapsila osumnjičene niti je utvrđen motiv napada.

Pokrajinski komesar policije, general-potpukovnik Sizakele Đanti, formirao je specijalizovani tim za potragu za počiniocima, dok je policija pojačala prisustvo u tom području.

Pucnjava u Vedeli

U odvojenoj pucnjavi u mestu Vedela, u oblasti Vest Rand nedaleko od Johanesburga, ubijeno je 17 ljudi, a 15 je ranjeno.

Policija je saopštila da je osam neidentifikovanih napadača otvorilo vatru na goste koji su pili ispred jednog ugostiteljskog objekta, a potom ušli unutra i nastavili da pucaju.

Prema navodima policije, napadači su bili naoružani pištoljima i puškama AK-47.

Nakon napada su navodno pretresli pojedine goste, uzeli im mobilne telefone i pobegli sa lica mesta u dva neidentifikovana vozila.

Petnaest osoba sa prostrelnim ranama prebačeno je u zdravstvene ustanove.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PUCNjAVA U AMERICI: Pogledajte snimak iz Mineapolisa