CRNI DAN ZA JUŽNU AFRIKU: Najmanje 11 mrtvih u saobraćajnoj nesreći, pre toga 27 poginulo u pucnjavama!
NAJMANjE 38 ljudi poginulo je danas u odvojenim incidentima u Južnoj Africi, uključujući dve masovne pucnjave u kojima je stradalo najmanje 27 osoba i saobraćajnu nesreću u kojoj je poginulo 11 ljudi, saopštile su južnoafričke vlasti.
Najmanje 11 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na autoputu N2 kod Mtubatube u severnom delu provincije Kvazulu-Natal, kada su se direktno sudarili minibus i kamion.
Svih 11 putnika minibusa preminulo je na licu mesta, dok je nekoliko drugih osoba sa teškim povredama prebačeno u bolnice.
Prema prvim informacijama, putnici su se vraćali kućama nakon festivala muzike.
Pucnjava u kafani
Istovremeno, u naselju Lendvle, u provinciji Zapadni Kejp, 10 ljudi je poginulo, a 11 je povređeno kada su naoružani napadači rano u nedelju ušli u ugostiteljski objekat i otvorili vatru na goste.
Portparolka policije Novela Potelva rekla je da se napad dogodio nešto pre dva časa ujutru u objektu u kojem se služi i tradicionalno pečeno meso, poznatom kao šišanjama, preneo je južnoafrički SABC Njuz.
Pet osoba poginulo je na licu mesta, dok je još pet podleglo povredama u bolnicama.
Jedanaest povređenih nalazi se na lečenju, a policija još nije uhapsila osumnjičene niti je utvrđen motiv napada.
Pokrajinski komesar policije, general-potpukovnik Sizakele Đanti, formirao je specijalizovani tim za potragu za počiniocima, dok je policija pojačala prisustvo u tom području.
Pucnjava u Vedeli
U odvojenoj pucnjavi u mestu Vedela, u oblasti Vest Rand nedaleko od Johanesburga, ubijeno je 17 ljudi, a 15 je ranjeno.
Policija je saopštila da je osam neidentifikovanih napadača otvorilo vatru na goste koji su pili ispred jednog ugostiteljskog objekta, a potom ušli unutra i nastavili da pucaju.
Prema navodima policije, napadači su bili naoružani pištoljima i puškama AK-47.
Nakon napada su navodno pretresli pojedine goste, uzeli im mobilne telefone i pobegli sa lica mesta u dva neidentifikovana vozila.
Petnaest osoba sa prostrelnim ranama prebačeno je u zdravstvene ustanove.
(Tanjug)
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