POBIŠE SE RUSI KO ĆE PRE DO VUČIĆA: Predsednik Srbije ih iznenadio odgovorima na tečnom ruskom! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nedavno je održao govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je svojim nastupom privukao pažnju svetskih političara, medija i javnosti. Nekoliko dana nakon njegovog obraćanja, pažnju ponovo privlači snimak iz hodnika UN-a, na kojem Vučić odgovara na pitanja ruskih novinara – i to na tečnom ruskom jeziku.

Foto: Printskrin Iks/dunjamilojevicc

Tokom boravka u sedištu Ujedinjenih nacija, ruski novinari pokušavali su da dobiju izjavu predsednika Srbije, a jedan od njih upitao ga je šta bi moglo da se promeni u odnosima Srbije i Rusije nakon njegovog odlaska sa funkcije.

Vučić je tom prilikom istakao da Srbija i Rusija imaju dobre bilateralne odnose i izrazio nadu da će u budućnosti biti prostora za dodatno jačanje saradnje.

- Mislim da imamo veoma dobre bilateralne odnose. Nadam se da ćemo imati dovoljno mogućnosti da povećamo i ojačamo našu saradnju u svim oblastima - odgovorio je Vučić.

Drugo pitanje odnosilo se na mogućnost uvođenja viza ili sankcija Rusiji, na šta je predsednik Srbije odgovorio da je Beograd, uprkos pritiscima, zadržao svoj stav.

- Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije protiv Ruske Federacije. Da li smo pod velikim pritiskom? Da, naravno da jesmo. Ali smo sve, kao što vidite, izdržali. Hvala - rekao je Vučić.

Ovakvog lidera želim u svojoj zemlji!



Pobiše se Rusi ko će pre da dobije izjavu od predsednika Vučića!



A on, gospodin, odgovara im na ruskom i to još kako im odgovori. 😎😎😎 pic.twitter.com/Hh0vxugY3P — Dunja (@dunjamilojevicc) September 25, 2026

Snimak razgovora ponovo se deli na društvenim mrežama, gde je posebnu pažnju izazvala činjenica da je predsednik Srbije sa ruskim novinarima razgovarao na njihovom jeziku.

Jedan od komentara koji se pojavio uz snimak glasi:

- Pobiše se Rusi ko će pre da dobije izjavu od predsednika Vučića! A on, gospodin, odgovara im na ruskom i to još kako im odgovori.

Vučićev nastup u Njujorku tako i nekoliko dana nakon njegovog obraćanja nastavlja da privlači pažnju javnosti, posebno zbog susreta sa brojnim stranim novinarima i pitanja koja su mu tokom boravka u sedištu UN-a postavljana o odnosima Srbije sa velikim svetskim silama.

(Kurir)

BONUS VIDEO: Govor predsednika Vučića na GS UN