Politika

DANAS U 11: Vučić prima srpske boksere, osvajače medalja na Evropskom prvenstvu u Sofiji

T.J.

27. 09. 2026. u 07:40

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće danas članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu ržanom u Sofiji.

ДАНАС У 11: Вучић прима српске боксере, освајаче медаља на Европском првенству у Софији

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić će danas primiti Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Prijem će biti organizovan u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Srbija je osvojila ukupno četiri medalje na šampionatu u Sofiji.

Pored zlata Ćirković i Kuluhove, srebra Simića, do bronze je došla Milena Matović.

BONUS VIDEO: Srdačan susret Vučića i Lavrova u Njujorku

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