TRI KLJUČNE REČI: Ovako Peking gleda na Sijevu posetu Trampu

KINESKI ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je da je državna poseta predsednika Kine Si Đinpinga Sjedinjenim Američkim Državama donela novi napredak u izgradnji konstruktivnih kinesko-američkih odnosa zasnovanih na strateškoj stabilnosti.

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Vang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je to novinarima nakon Si Đinpingove posete SAD u kojoj je bio od 23. do 25. septembra, prenosi Sinhua.

On je naveo da su Si i američki predsednik Donald Tramp u prijateljskoj atmosferi i uz međusobno poštovanje otvoreno i detaljno razgovarali o strateškim i ključnim pitanjima kinesko-američkih odnosa i šire globalne situacije.

Od početka Trampovog drugog predsedničkog mandata, dvojica lidera su održala tri sastanka uživo i pet telefonskih razgovora, čime je uspostavljen način komunikacije zasnovan na međusobnom poštovanju i iskrenosti, rekao je Vang, ocenivši da je to postalo najvrednija strateška prednost u odnosima dve zemlje.

Poštovanje, pravičnost i uzajamnost

Kao važan politički rezultat posete, Si i Tramp su dodatno definisali sadržaj novog položaja kinesko-američkih odnosa i saglasili se da grade konstruktivne odnose zasnovane na strateškoj stabilnosti, uz poštovanje, pravičnost i uzajamnost, rekao je Vang.

Prema njegovim rečima, poštovanje podrazumeva uvažavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta dve zemlje, njihovog prava da biraju sopstveni društveni sistem i razvojni put, kao i međusobnih ključnih interesa i važnih pitanja.

Pravičnost, kako je dodao, znači razvijanje saradnje od koje obe strane imaju korist i rešavanje nesuglasica kroz konsultacije, uz odbacivanje pristupa u kojem dobitak jedne strane podrazumeva gubitak druge, kao i odustajanje od težnje ka jednostranoj apsolutnoj prednosti.

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Uzajamnost podrazumeva ravnopravnost dve zemlje u pogledu suvereniteta, pri čemu nijedna nije iznad druge niti pribegava hegemonističkom ili nasilničkom ponašanju, dok se interesi obe strane razmatraju na ravnopravnoj osnovi, a saradnja u različitim oblastima razvija uravnoteženo, rekao je Vang.

On je, pozivajući se na Si Đinpinga, naveo da stabilni kinesko-američki ekonomski i trgovinski odnosi zahtevaju proširivanje oblasti saradnje i smanjivanje broja spornih pitanja.

Vang je rekao da bi SAD trebalo pravedno da postupaju prema kineskim kompanijama, da probleme rešavaju dijalogom i pregovorima i da doprinesu održivom, stabilnom i pozitivnom razvoju ekonomskih i trgovinskih odnosa dve zemlje.

Fentanil, pande i veštačka inteligencija

Govoreći o problemu zloupotrebe fentanila u SAD, Vang je rekao da ga Kina nije izazvala, ali da je Peking uvek postupao sa „najvećom dobronamernošću“ i ulagao napore da pomogne SAD u rešavanju krize. On je dodao da su dvojica lidera zadužila bezbednosne i pravosudne organe dve zemlje da nastave da jačaju saradnju i zajednički se bore protiv transnacionalnog kriminala.

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Si je, u cilju podsticanja kontakata između građana dve zemlje, najavio niz novih mera, uključujući poziv za 100.000 mladih Amerikanaca da u narednih pet godina posete Kinu u okviru programa razmene i studijskih programa, rekao je Vang. On je dodao da je američka javnost posebno pozdravila vest da će dve pande, Ping Ping i Fu Šuang, uskoro stići u zoološki vrt u Atlanti.

Tokom posete, Si i Tramp su detaljno razgovarali i o glavnim međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa i saglasili se da ojačaju koordinaciju kako bi doprineli svetskom miru i razvoju, rekao je Vang.

Si je, takođe, pozvao sve relevantne strane da ostanu posvećene miru i podržao SAD i Iran da se vrate Memorandumu o razumevanju iz Islamabada, što bi omogućilo što skoriji nastavak dijaloga i pregovora i na kraju, postizanje sveobuhvatnog sporazuma koji bi obuhvatio nuklearno pitanje.

Dvojica predsednika razgovarala su i o veštačkoj inteligenciji, pri čemu su ocenila da bi dve zemlje trebalo da koriste svoje prednosti umesto da jedna drugu doživljavaju kao pretnju, rekao je Vang. Oni su se saglasili da treba efikasno koristiti mehanizme kinesko-američkog dijaloga o veštačkoj inteligenciji i zajednički sprečavati njenu zloupotrebu.

Vang je podsetio da se ove godine obeležava 80 godina od početka Tokijskih procesa i ocenio da Kina i SAD, kao stalne članice Saveta bezbednosti UN, imaju zajedničku odgovornost da očuvaju posleratni međunarodni poredak i spreče ponovno jačanje militarizma.

Kina i SAD će u četvrtom kvartalu ove godine biti domaćini samita lidera APEK-a, odnosno samita lidera Grupe 20 (G20), rekao je Vang i dodao da su dvojica predsednika potvrdila međusobnu podršku, što će, kako je naveo, dodatno podstaći saradnju u azijsko-pacifičkom regionu i globalno upravljanje.

(Sputnjik)

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