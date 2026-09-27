LAVROV O DUPLIM STANDARDIMA ZAPADA: Traže od Srbije da se odrekne KiM i svoje istorije, a ugrožavaju živote milijarde ljudi

ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini UN u Njujorku da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila KiM i da odustane od sopstvene istorije.

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On je rekao da Zapad sve češće pribegava gruboj sili, deluje nepredvidivo i avanturistički i ugrožava živote i blagostanje miliona, ako ne i milijardi stanovnika zajedničke planete, prenosi Sputnjik.

- Politika sile i duplih standarda Zapada destabilizuje situaciju svuda, dok na Balkanu EU grubo ignoriše rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN i primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i da odustane od sopstvene istorije - kazao je Lavrov.

Kako je rekao, Zapad primorava Beograd da uvede sankcije Rusiji, obećavajući mu iluzornu perspektivu evropskih integracija.

Istovremeno, prema njegovim rečima, u pokušaju unitarizacije Bosne i Hercegovine, Srbe teraju da odustanu od ustavnih prava koja su im garantovana Dejstonskim sporazumom i Savetom bezbednosti UN.

Sa druge strane, kazao je Lavrov, u nastojanju da obuzda Rusiju, Zapad je sopstvenim rukama uništio sistem evropske bezbednosti.

On je ocenio da "zapadna manjina", koja je, prema njegovim rečima, pet vekova dominirala zahvaljujući tuđim resursima i dalje pokušava da zadrži svoje privilegije i nametne sopstvena pravila ostatku sveta.

Lavrov je podsetio i na raniju izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina da se "diktatura jednog hegemona otela kontroli i postala jednostavno opasna za sve oko sebe".

Takođe je rekao i da su vladajuće elite mnogih zemalja Evropske unije zaražene "virusom rasne nadmoći" i doprinose širenju nacizma.

- Vladajući vrhovi mnogih zemalja Evropske unije, sudeći po izjavama njihovih predstavnika, očigledno su zaraženi virusom rasne nadmoći - neguju ekstremističke i rusofobne ideje i povlađuju liderima ukrajinskog režima kada u Kijevu odaju počast ozloglašenim ratnim zločincima i Hitlerovim kolaboracionistima, čije su ruke do lakata u krvi Rusa, Jevreja, Belorusa, Ukrajinaca i pripadnika drugih nacionalnosti - rekao je Lavrov.

On je naveo i da gotovo čitav Zapad svake godine glasa protiv ruske rezolucije kojom se osuđuje veličanje nacizma.

- Želeo bih da naglasim da rezultati Drugog svetskog rata predstavljaju temelj posleratnog svetskog poretka i utvrđeni su Poveljom UN - poručio je Lavrov.

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