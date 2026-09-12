Preminuo čuveni Emir Balić, zbog ovoga je ušao u legendu
Tužne vesti pogodile su region.
Preminuo je Emir Balić, čuveni Mostarac koji je slavu stekao skačući sa Starog mosta.
Balić je bio jedan od najuspešnijih skakača, a u zvaničnim takmičenjima učestvovao je 20 puta, a 13 puta slavio je čuvenim "lasta" skokom.
Kako prenosi Avaz.ba, poslednji put sa Starog mosta skočio je 1996. godine, kada je imao 61 godinu. Time je zatvorio takmičarsko poglavlje karijere koja ga je učinila prepoznatljivim širom regiona.
Vest o njegovoj smrti objavio je Centar za mir, koji je istakao da je Balić bio mnogo više od sportiste.
- Bio je mnogo više od čuvenog skakača. Bio je simbol jednog grada, njegove hrabrosti, prkosa, tradicije i posebnog mostarskog duha. Njegovi skokovi sa Starog mosta nisu bili samo sportski podvig, bili su deo identiteta Mostara, prizor koji je ostajao u sećanju generacijama. Emir je pripadao onim retkim ljudima koji za života postanu legenda. Sa Starog mosta leteo je prema Neretvi hrabro i dostojanstveno, a danas je otišao u svoju posljednju tišinu, ostavljajući iza sebe uspomene koje neće izbledeti. I nakon teških kazamata HVO-a kroz koje je prošao, smogao je snage da mu mržnja ne osvoji srce. Mostar se tako oprašta od jednog od svojih velikih simbola - navodi se u objavi.
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