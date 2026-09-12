"ORLOVI" SE MUČILI: Odbojkaši u svom prvom meču na EP u Tampereu posle velike borbe pobedili Estoniju sa 3:1

PRVA prepreka je uz dosta muka preskočena. Odbojkaši su u Tampereu u svom prvom meču u grupi C 34. EP u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji posle skoro dva i po sata igre savladali upornu Estoniju sa 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22). „Orlovi“ u nedelju (17.00 po našem vremenu) igraju sa Finskom.

foto volleyballworld.com

Srbi su pre meča važili za favorita, ali se to na terenu nije osetilo. Bio je to duel dve izjednačene ekipe, u kojem su odlučivale nijanse. Srećom, izabranici Georga Krecua bili su u presudnim trenucima odlučniji i odbranili su tradiciju nepobedivosti u duelima sa Estonijom.

Naši su dugo lomili otpor Estonaca, ni prednost od tri, četiri poena nije im garantovala osvajanje seta. Rival glavu nije gubio ni kada je u drugom setu ispustio 24:21. Igrali su do kraja i primorali Srbe da iz sebe izvuku maksimum.

Veoma težak meč. Prve utakmice na šampionatima su uvek neizvesne, jer svi razmišljaju o pobedi. Meni je ovo prvi meč na evropskim šampionatima i odmah veoma teško. Bravo za Estonce, bila je dobra borba. Igrali smo teško, stegnuto, nadam se da ćemo protiv Finaca odigrati bolje i opreznije – istakao je posle meča Lazar Marinović.

Krenuli su naši silovito. Nadahnut je bio Luburić i brzo je bilo 7:3 za Srbi. Tada su Estonici pokazali da nisu došli na šampionat da lako potpišu kapitualciju. Uspeli su, zaihavljujući i greškama naših odbojkaša, da izjednače na 13:13. Na trenutak su se naši uzdigli, vratili 17:13, ali uporni protivnik je izjednačio na 21:21 i primorao naše da se dobro namuče do 25:23.

U drugom setu Estonci su diktirali ritam. Odmah su poveli sa 7:3, zbog čega je Krecu odlučio da Nemanja Mašulović zameni Stefanovića..Par puta su se naši primakli na minus jedan, ali nisu uspeli da pariraju Estoncima do 21:24. Tada su se uzdigli, Marinović je sa dva asa doneo 24:24, da bi Nedeljković blokom i Lubruić smečom doneli 26:24 i 2:0 u setovima.

Činilo se tada da je otpor Estonoaca slomljen, naročito kada su naši u trećem setu 4:6 pretvoriki u 9:6. Ali, tada dolazi do pada u igri Srba, rival serijom 6:0 preokreće na 12:9. To je primorala Krecua da na teren pošalje tehničara Jovovića i korektora Veljka Mašulovića umesto Batka i Luburića. Uspeli su naši da se konsoliduju,izjednače na 17:17, potom i povedu sa 21:20. Međutim, Estonci prvi dolaze do set lopte i četvrtu pretvaraju u 1:2.

U četvrtom činu ekipe su bile izjednačene do 10:10, kada se „orlovi“ na servis Perića odlepljuju na 15:10. Imali su naši i 17:11, 23:18, ali borbeni Estonci su zaigrali na sve ili ništa i primakli se na 23:21. Srećom Veljko Mašulović je doneo meč loptu,a Marinović drugu pretvorio u slavlje.

SRBIJA - ESTONIJA 3:1

DVORANA: "Nokia arena" u Tampereu. Gledalaca: 2.000. Sudije: Jakob (Francuska) i Porvažnik (Slovačka).

SRBIJA: Negić (libero), Marinović 16, Ristić (libero), Ivović, Jovović 1, Kujundžić, Batak 1, Perić 16 (4 bl), Nemanja Mašulović 10, Luburić 20, Stefanović 1, Veljko Mašulović 8, Kokeza, Nedeljković 7. Poeni - napad: 63, blok: 14, servis: 4, greške rivala: 21 (13 iz servisa)

ESTONIJA: Vanker 1, Jefanov 4, Tepan 10, Tameru 19, Mar (libero), Sar (libero), Taht 1, Sarema 12 (6 bl), Aganis 7, Hurt, Lohmus 12, Aru,Varblane, Nolvak 2. Poeni - napad: 57, blok: 11, servis: 2, greške rivala: 27 (15 iz servisa).

Setovi: 25:23, 26:24, 26:28, 25:22.

GRUPA C - TAMPERE

Četvrtak - 10. septembar

Finska - Danska 3:0

Petak - 11.septembar

Holandija - Belgija 1:3

Srbija – Estonija 3:1

Subota - 12. septembar

Danska - Holandija 14.00

Belgija - Finska 17.00

Nedelja - 13.septembar

Estonija - Danska 14.00

Finska - Srbija 17.00

TABELA: Finska 1 pobeda (3 boda), Belgija 1 (3), Srbija 1 (3), Estonija 0, Holandija 0, Danska 0.