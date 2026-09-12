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"ORLOVI" SE MUČILI: Odbojkaši u svom prvom meču na EP u Tampereu posle velike borbe pobedili Estoniju sa 3:1

Slobodan Krstović

12. 09. 2026. u 08:03

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PRVA prepreka je uz dosta muka preskočena. Odbojkaši su u Tampereu u svom prvom meču u grupi C 34. EP u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji posle skoro dva i po sata igre savladali upornu Estoniju sa 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22). „Orlovi“ u nedelju (17.00 po našem vremenu) igraju sa Finskom.

ОРЛОВИ СЕ МУЧИЛИ: Одбојкаши у свом првом мечу на ЕП у Тампереу после велике борбе победили Естонију са 3:1

foto volleyballworld.com

Srbi su pre meča važili za favorita, ali se to na terenu nije osetilo. Bio je to duel dve izjednačene ekipe, u kojem su odlučivale nijanse. Srećom, izabranici Georga Krecua bili su u presudnim trenucima odlučniji i odbranili su tradiciju nepobedivosti u duelima sa Estonijom.

Naši su dugo lomili otpor Estonaca, ni prednost od tri, četiri poena nije im garantovala osvajanje seta. Rival glavu nije gubio ni kada je u drugom setu ispustio 24:21. Igrali su do kraja i primorali Srbe da iz sebe izvuku maksimum.

Veoma težak meč. Prve utakmice na šampionatima su uvek neizvesne, jer svi razmišljaju o pobedi. Meni je ovo prvi meč na evropskim šampionatima i odmah veoma teško. Bravo za Estonce, bila je dobra borba. Igrali smo teško, stegnuto, nadam se da ćemo protiv Finaca odigrati bolje i opreznije – istakao je posle meča Lazar Marinović.

Krenuli su naši silovito. Nadahnut je bio Luburić i brzo je bilo 7:3 za Srbi. Tada su Estonici pokazali da nisu došli na šampionat da lako potpišu kapitualciju. Uspeli su, zaihavljujući i greškama naših odbojkaša, da izjednače na 13:13. Na trenutak su se naši uzdigli, vratili 17:13, ali uporni protivnik je izjednačio na 21:21 i primorao naše da se dobro namuče do 25:23.

U drugom setu Estonci su diktirali ritam. Odmah su poveli sa 7:3, zbog čega je Krecu odlučio da Nemanja Mašulović zameni Stefanovića..Par puta su se naši primakli na minus jedan, ali nisu uspeli da pariraju Estoncima do 21:24. Tada su se uzdigli, Marinović je sa dva asa doneo 24:24, da bi Nedeljković blokom i Lubruić smečom doneli 26:24 i 2:0 u setovima.

Činilo se tada da je otpor Estonoaca slomljen, naročito kada su naši u trećem setu 4:6 pretvoriki u 9:6. Ali, tada dolazi do pada u igri Srba, rival serijom 6:0 preokreće na 12:9. To je primorala Krecua da na teren pošalje tehničara Jovovića i korektora Veljka Mašulovića umesto Batka i Luburića. Uspeli su naši da se konsoliduju,izjednače na 17:17, potom i povedu sa 21:20. Međutim, Estonci prvi dolaze do set lopte i četvrtu pretvaraju u 1:2.

U četvrtom činu ekipe su bile izjednačene do 10:10, kada se „orlovi“ na servis Perića odlepljuju na 15:10. Imali su naši i 17:11, 23:18, ali borbeni Estonci su zaigrali na sve ili ništa i primakli se na 23:21. Srećom Veljko Mašulović je doneo meč loptu,a Marinović drugu pretvorio u slavlje.

SRBIJA - ESTONIJA 3:1

DVORANA: "Nokia arena" u Tampereu. Gledalaca: 2.000. Sudije: Jakob (Francuska) i Porvažnik (Slovačka).

SRBIJA: Negić (libero), Marinović 16, Ristić (libero), Ivović, Jovović 1, Kujundžić, Batak 1, Perić 16 (4 bl), Nemanja Mašulović 10, Luburić 20, Stefanović 1, Veljko Mašulović 8, Kokeza, Nedeljković 7. Poeni - napad: 63, blok: 14, servis: 4, greške rivala: 21 (13 iz servisa)

ESTONIJA: Vanker 1, Jefanov 4, Tepan 10, Tameru 19, Mar (libero), Sar (libero), Taht 1, Sarema 12 (6 bl), Aganis 7, Hurt, Lohmus 12, Aru,Varblane, Nolvak 2. Poeni - napad: 57, blok: 11, servis: 2, greške rivala: 27 (15 iz servisa).

Setovi: 25:23, 26:24, 26:28, 25:22.

GRUPA C - TAMPERE

Četvrtak - 10. septembar

Finska - Danska 3:0

Petak - 11.septembar

Holandija - Belgija 1:3

Srbija – Estonija   3:1

Subota - 12. septembar

Danska - Holandija 14.00

Belgija - Finska 17.00

Nedelja - 13.septembar

Estonija - Danska 14.00

Finska - Srbija 17.00

TABELA: Finska 1 pobeda (3 boda), Belgija 1 (3), Srbija 1 (3), Estonija 0, Holandija 0, Danska 0.

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